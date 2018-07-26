С первых дней августа в Екатеринбурге начнутся опрессовки

В Екатеринбурге через неделю начнется второй этап опрессовок. Проблемы с горячей водой начнутся с 1 августа. График гидравлических испытаний опубликовала Центральная диспетчерская служба. ЕТК будет проводить опрессовки в три этапа, они будут идти по ночам с 1 по 3 августа с отключением горячей воды. Вероятно, ее не будет и днем – ежегодно управляющие компании отключают горячую воду до начала опрессовок и включают после их окончания.

«Социально значимым объектам, на период проведения испытаний, рекомендуем воспользоваться альтернативными источниками горячего водоснабжения – электроводонагревателями. В случае изменения времени испытаний оповещение будет проводиться дополнительно», – сообщили в Центральной диспетчерской службе. Первый этап опрессовок в этом году в Екатеринбурге прошел 21-24 мая. По итогам было выявлено 35 повреждений.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 26.07.18

Запрет властей на проведение митинга против пенсионной реформы признан в суде незаконным. / Не запутайтесь: на табло вокзала, сайте СПК и в бумажном расписании – разное время прибытия электричек (ФОТО). / Завтра в Екатеринбурге простятся с советником президента Вениамином Яковлевым. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»