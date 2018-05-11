Екатеринбург останется без горячей воды: опрессовки стартуют 21 мая

В этом году опрессовки в Екатеринбурге начнутся уже через 10 дней – первый этап запланирован на 21-25 мая. Воды не будет также в Верхней Пышме и Березовском.

Напомним, с понедельника, 14 мая, в Екатеринбурге официально заканчивается отопительный сезон: отопление в домах отключат. А энергетики начнут переход на летний режим работы. В том числе, это означает начало опрессовок. В этом году первый этап пройдет с 21 по 25 мая.

Как сообщает пресс-служба «Екатеринбургской теплосетевой компании», гидравлические ипытания пройдут в Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме.

«С 23:00 часов 21 мая до 07:00 часов 22 мая пройдут гидравлические испытания распределительных и квартальных трубопроводов через обратный трубопровод с ограничением подачи ГВС потребителям;

– с 00:00 до 06:00 часов 23 и 24 мая пройдут гидравлические испытания обратных магистральных и разводящих трубопроводов с ограничения подачи ГВС потребителям;

– с 9.00 до 17.00 часов 25 мая в зоне Свердловской ТЭЦ (сетевой район «Градмаш») пройдут гидравлические испытания обратных магистральных и разводящих трубопроводов с ограничения подачи ГВС потребителям», – предупредили в ЕТК.

Как уточняют энергетики, еще до начала испытаний температура горячей воды будет понижена до 40 градусов, и восстановлена после окончания опрессовок. По мере обнаружения повреждений в оперативном порядке будут развернуты ремонтные работы.

Второй этап опрессовок, по данным Единой диспетчерской службы Екатеринбурга, запланирован на 31 июля – 3 августа.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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