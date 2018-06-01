Любовь живет три года. Итоги и шансы политического перемирия Тунгусова и Куйвашева

В мае исполнилось два года с исторического перехода Владимира Тунгусова на должность руководителя администрации свердловского губернатора. За это время бывший «серый кардинал» мэрии успел провести две успешные кампании (выборы нового состава заксобрания и губернатора), а сейчас стремится сохранить контроль над городской думой Екатеринбурга. Кому больше пользы принесло уральское перемирие и как скандал с городскими праймериз «Единой России» может отразиться на репутации первого вице-губернатора – в материале РИА «Новый День».

Эксперты сходятся во мнении, что заключенный под давлением Москвы союз между городом и областью оказался взаимовыгодным для бывших политических врагов.

«Назначение Тунгусова позитивно отразилось на губернаторе, он окреп и заматерел. По факту сейчас Евгений Куйвашев лишился своих главных соперников: Носов – в Магадане, Ройзман больше не глава Екатеринбурга, а Тунгусов под боком. Ему никто не мешает управлять областью. Тунгусов, безусловно, сохранил свое влияние в Екатеринбурге. Но с переходом в администрацию губернатора он приобрел больший вес, у него стало больше власти и полномочий. Это не абсолютный контроль, у Тунгусова есть масса недоброжелателей, которые хотят его ослабить, это подтверждает скандал на праймериз «Единой России». Но недоброжелатели стреляют мимо цели. Сейчас они создают фон, на котором образ Владимира Тунгусова еще больше мифологизируется, что позволяет вице-губернатору в перспективе упрочить свое положение», – считает политолог Александр Пирогов.

По мнению политтехнолога Алексея Швайгерта, главным бенефициаром от рокировки 2016 года стал бывший вице-мэр Екатеринбурга. «Тунгусов приобрел больше, чем мог потерять. Он сохраняет контроль над городской думой, несмотря на попытки альтернативных кандидатов противостоять этому. На уровне области Тунгусов смог завести часть рычагов влияния под себя, чтобы расставлять удобных и лояльных себе людей. Губернатор в этой ситуации смотрится менее выпукло, он сейчас как сапожник без сапог. Как мне кажется со стороны, Тунгусов стал негласным главой региона, замкнув на себе все – от документооборота до принятия политических решений. Вопрос в том, как долго это может продолжаться. Власть Владимира Георгиевича огромна, но однажды Акела промахнется. Очень интересно посмотреть, когда этот момент наступит», – рассуждает эксперт.

Свою роль в этом «однажды» могут сыграть конфликты, почву для которых создал уход Тунгусова из мэрии Екатеринбурга. Городские власти возлагали большие надежды на возвращение части полномочий, которые пока не оправдались.

«Борьба между городом и областью – это больше институциональные противоречия, а не противоборство персон. Противоречия лежат в сфере межбюджетных отношений и распределения полномочий. И сейчас в политическом смысле город действительно придавили. Но политической силы, которая могла бы устроить серьезные дебаты с областью, сейчас нет. Я не вижу таких персоналий», – отметил политолог Сергей Мошкин.

Громкий скандал на городских праймериз «Единой России» как раз был попыткой ослабить позиции первого вице-губернатора, считают эксперты. Но пока у противников выходит не слишком удачно.

«Скандал вышел резонансным, организаторы достигли своей цели, но результат получился хуже, чем они ожидали. Реакция ЦИК партии была спокойной», – отмечает Сергей Мошкин.

«У Тунгусова есть непосредственный начальник – губернатор. И в этом главный конфликт. Тунгусов ценен и нужен, пока он сохраняет власть над Екатеринбургом», – отмечает политолог Александр Пирогов.

Поэтому столь принципиально важным для него станет избрание лояльной гордумы, которая изберет градоначальника. И пока все идет по плану, несмотря на горячие споры депутатов. До того момента, пока созданный и укрепленный Москвой мир будет выгоден самой Москве. Важные вехи – выборы – миновали. Самое время усаживать в претендующий на «Экспо» город подходящих персон. Тем более что в проекте документа о выборах главы по конкурсу не обозначено, что он должен быть екатеринбуржцем и иметь какой- то срок проживания в городе. Этот момент немного удивил депутатов при обсуждении, но это требование федерального закона. Так что вариант с московским гостем исключать нельзя. И тест на устойчивость ВГ в виде скандала вокруг праймериз – выглядит как один из элементов будущей схемы. «Любовь живет три года», – написал Бегбедер и подарил этой психологической теории всемирную популярность. Перезагрузка или сказочке конец – покажет ближайший год.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 01.06.18

Прокуратура простила девять депутатов заксо: иск о лишении их мандатов отозван. / В первый день лета в Екатеринбурге пошел снег (ФОТО). / Актриса «Коляда-театра» получила награду фестиваля «Фабрика Станиславского» из рук Безрукова. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»