В избирательном округе вице-мэра Матвеева учителя зазывают родителей на праймериз

В образовательных учреждениях Екатеринбурга началась борьба за явку родителей учеников на праймериз.

Как рассказал РИА «Новый День» житель Екатеринбурга Даниил, приглашение прийти на праймериз его жене «вручили в школе вместе с ребенком». В нем указан адрес счетного участка, а также написано, что о своем желании посетить праймериз родители должны уведомить классного руководителя. Номер гимназии горожанин указывать не стал, пояснив это тем, что не желает проблем учителям, которые в данной ситуации являются лицами подневольными.

Интересно, что эта гимназия находится на территории избирательного округа № 6, по которому в гордуму намерен выдвигаться вице-мэр Екатеринбурга по социальной политике Михаил Матвеев.

В администрации города заявили, что приглашение – фейк, и город к этому не имеет никакого отношения. Кто именно может быть автором документа, там не знают.

Напомним, праймериз по отбору кандидатов в ЕГД пройдут 3 июня. Многие кандидаты уже сейчас уверены, что победа будет за теми, кто использует административный ресурс.

Екатеринбург, служба информации

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