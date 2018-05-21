Участники праймериз не использовали возможность посмотреть в глаза избирателям

Участники екатеринбургских праймериз «Единой России» пока ни разу не воспользовались помещениями, которые партия выделила им для встречи с избирателями.

Как сообщил РИА «Новый День» пресс-секретарь областного отделения ЕР Максим Бестфатер, партия утвердила список помещений в каждом районе, в которых участники праймериз могут повстречаться с населением. Однако пока ни один из 194 кандидатов этой возможностью не воспользовался. Добавим, что кроме мест, предложенных партией, кандидаты могут организовывать встречи и в любых других, но уже самостоятельно. Информации об этих встречах партия не предоставляет, анонсирование полностью ложится на плечи самого кандидата. Сколько встреч кандидаты уже провели своими силами, в партии ответить затруднились.

Напомним, праймериз в Екатеринбурге проходит по так называемой «первой модели», то есть принять участие в голосовании могут не только члены партии, но и все желающие. Победители будут определяться простым большинством голосов. Поэтому от того, сколько человек кандидат сможет заманить на счетные участки 3 июня, зависит результат. В свете этого встречи с горожанами могут быть одной из форм агитации.

Между тем не исключено, что большинство из кандидатов не собирается этого делать за очевидной бессмысленностью такой работы. Даже сами участники в частных разговорах признаются, что решающим фактором станет административный ресурс. «Округ – шестьдесят тысяч человек, в одного его не оттоптать. Если бы было пять-десять тысяч, я бы сам из «полей» не вылезал. А так нужны сетки, подкуп, всевозможные «праздники двора» и так далее. Кандидаты от городской администрации используют свои методы мобилизации, например, обзвоны. Если таких возможностей нет, остается просто смотреть на это с ухмылкой», – поделился один из кандидатов.

Напомним, выдвижение кандидатов завершилось 18 мая. Документы подали 194 человека. Это число, сообщили в партии, может измениться в сторону уменьшения. В частности, снимут тех, кто не придет на дебаты со своим участием. А вот в отношении фигурантов партийного скандала с разоблачениями оргкомитета праймериз никаких санкций пока не последовало – все они благополучно продолжают участвовать в праймериз.

Голосование состоится 3 июня, уже утвержден список счетных участков, на которых горожане смогут проголосовать за симпатичного им кандидата. По итогам праймериз будут сформированы 18 территориальных групп из трех человек и отобраны 18 кандидатов по одномандатным округам. Первая общегородская тройка будет избрана на заседании регионального политсовета.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 21.05.18

Бизнес-партнер певца Новикова получила четыре года лишения свободы. Суд над бардом – впереди. / В полиции пока не могут дать оценку действиям водителя BMW, не поделившего тротуар с велосипедистом. / Все может решиться завтра: мэрия анонсировала сюрпризы на заседании думы, где будут отменять выборы главы Екатеринбурга. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»