Юрий Пономарев намекнул на грозящее депутату ЕГД уголовное преследование

Заместитель генерального прокурора по УрФО Юрий Пономарев поручил окружному управлению генпрокуратуры и областной прокуратуре тщательно проанализировать ситуацию, сложившуюся вокруг НП «Уралэнергостройкомплекс».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Генпрокуратуры, это вызвано многочисленными нарушениями прав свыше 900 пайщиков ЖСК «Новый Уктус» и «Первый Николаевский», проблемы которых на протяжении длительного времени не решаются, что повлекло за собой акции протеста.

Заместитель генпрокурора распорядился дать уголовно-правовую оценку действиям конкретных должностных лиц – «включая директора названного некоммерческого партнерства, имеющего статус депутата Екатеринбургской городской думы», – говорится в сообщении Генпрокуратуры. Речь идет о депутате из фракции партии «Единая Россия» Игоре Плаксине.

Напомним, недавно свердловская полиция объявила о розыске дольщиков, вложивших средства в строительство многоэтажного дома на перекрестке улиц Самолетной и Павлодарской в Екатеринбурге – пятой очереди ЖК «Новый Уктус». По данным МВД, возведение дома до сих пор не завершено, спецтехники и рабочих на стройплощадке нет, денежные средства дольщикам не возвращены, квартиры в собственность не предоставлены, поэтому дольщики могут быть признаны потерпевшими. Строительство дома началось в 2013 году, но через год было остановлено из-за финансовых проблем. Дольщики несколько раз выходили на митинги, чтобы призвать застройщика к ответственности. Строительство ЖК «Первый Николаевский» было заморожено летом 2016 года из-за несостоятельности застройщика. В 2017 году права и обязательства по проекту ЖК перешли от ООО «УктусСтрой» (заказчик – «Уралэнергостройкомплекс») к компании «Новый застройщик», входящей в компанию Prinzip. Новый застройщик обещает сдать дом в этом году.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.03.18

Мэрия Екатеринбурга потратит 666 тысяч на обновление разметки для «условно-платных» парковок. / Мэрия введет «сухой закон» на время тестовых матчей на Центральном стадионе. / В Нижний Тагил вернут выставку для оборонщиков, но танков и самолетов там больше не будет. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»