Действующий депутат-застройщик вылетел с праймериз из-за жалоб дольщиков

Действующий депутат ЕГД Игорь Плаксин стал вторым участником праймериз ЕР, получившим «черную карточку» от оргкомитета.

Как сообщили РИА «Новый день» в партии, директор НП «Уралэнергостройкомплекс» и действующий депутат ЕГД Игорь Плаксин был снят с выборов на основе жалоб дольщиков, которые вложились в строительство объектов его компании. Напомним, компания привлекла к себе внимание Генпрокуратуры, что было вызвано многочисленными нарушениями прав свыше 900 пайщиков ЖСК «Новый Уктус» и «Первый Николаевский», проблемы которых на протяжении длительного времени не решались. Генпрокуратура требовала оценить действия Плаксина и намекала на грозящее ему уголовное дело.

Напомним, первым с праймериз сняли директора УК РЭМП Железнодорожного района Александра Колесникова. Кроме того, по собственному желанию сегодня снялся малоизвестный кандидат Александр Кузнецов из округа № 9.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 01.06.18

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