С праймериз ЕР сняли директора крупной УК

Оргкомитет праймериз «Единой России» отменил регистрацию одного из заметных кандидатов.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделении, из гонки выбывает директор УК РЭМП Железнодорожного района Александр Колесников. Его уличили в «действиях, дискредитирующих партию». У кандидата остается право обжаловать это решение в вышестоящей партийной инстанции.

По данным агентства, ранее Колесникова уличили в причастности к акции с «продуктовыми кооперативами» – избирателям предлагали купоны на дешевые продукты, а взамен предлагали проголосовать за указанного кандидата. На днях оргкомитет заявил, что в случае установления связи организаторов этой «акции» с кем-либо из участников предварительного голосования «последует принятие самых жестких мер».

Отметим, что в избирательном округе № 4 (Железнодорожный район) Александр Колесников, будучи директором УК, развернул активную кампанию с помощью печатных АПМ в лифтах и на стенах подъездов.

Екатеринбург, служба информации

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