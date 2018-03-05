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Понедельник, 5 марта 2018, 12:36 мск

Екатеринбург

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Полиция ищет обманутых дольщиков ЖК «Новый Уктус»

Фото Валерия Горелых, ГУ МВД по Свердловской области

Свердловская полиция разыскивает дольщиков, вложивших средства в строительство многоэтажного дома на перекрестке улиц Самолетной и Павлодарской в Екатеринбурге. Граждане могут быть признаны потерпевшими в уголовном деле о мошенничестве.

По информации пресс-службы регионального МВД, возведение дома до сих пор не завершено, спецтехника и рабочие на стройплощадке отсутствуют, денежные средства дольщикам не возвращены, квартиры в собственность не предоставлены.

«По факту многомиллионного ущерба, причиненного гражданам противоправными действиями строительной организации, органами внутренних дел возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», – отметил полковник Валерий Горелых.

Он призвал всех, кто пострадал от действий недобросовестного застройщика, обращаться в следственную часть №2 ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области по адресу: Екатеринбург, пр. Ленина, д. 15а, каб. № 509, или по телефону: +7(343)358-75-95.

Добавим, что речь идет о пятой очереди ЖК «Новый Уктус». Строительство дома началось в 2013 году, но через год было остановлено из-за финансовых проблем. Дольщики несколько раз выходили на митинги, чтобы призвать застройщика к ответственности.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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