Обманутые дольщики Екатеринбурга снова выйдут на митинг в надежде на Путина

Обманутые дольщики Екатеринбурга и окрестностей завтра, 1 февраля, снова выйдут на митинг.

Как сообщил корреспонденту РИА «Новый День» юрист Руслан Камалетдинов, акция протеста согласована и пройдёт на площади Обороны с 16:00 до 18:00. В ней примут участие дольщики ЖК «Новый Уктус», «Щербакова, 20», «Кольцовский дворик», Арамили, а также пайщики, вложившие деньги в проект 9-этажного дома скандально известного застройщика Воробьева на улице Стачек. В общей сложности на митинг может выйти около 200 человек.

Напомним, акции протеста обманутых дольщиков в Екатеринбурге проходят регулярно: решить их проблемы не удается. Но после нового года существенно изменилась риторика. Например, на митинге 21 января было много лозунгов, обращенных к президенту РФ Владимиру Путину, который также является и кандидатом на пост президента на следующий срок. «Президент, позвони!», «Президент, мне стыдно за Россию», «Президент, вам врут!» – с подобными плакатами на улицу вышло около 50 человек.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 31.01.18

В Екатеринбурге с завтрашнего дня начинает действовать повременной пересадочный тариф: напоминаем правила. / Вынесен приговор ачитскому комбайнеру, который задавил пьяницу в поле. / СвЖД уличили в сбросе вредных веществ в Верх-Исетский пруд. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»