«Первый Николаевский» достроят – работы могут начать уже в августе

В Екатеринбурге сняты правовые ограничения для достройки проблемного жилищного комплекса «Первый Николаевский».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», права и обязательства по проекту ЖК «Новый Николаевский» в перешли от ООО «УктусСтрой» к компании «Новый застройщик», входящей в компанию PRINZIP. Договор об этом заключен со Сбербанком. Теперь «Новый застройщик» может перейти к подписанию договора генерального подряда и возобновить строительство домов. Подписание договора стало возможным после того, как PRINZIP урегулировала иски о банкротстве, поданные кредиторами ООО «УктусСтрой». В суде PRINZIP выступила поручителем компании. Как стало известно «Новому Дню», уже подписаны договоры с дольщиками, которые по закону о долевке должны дать согласие на смену застройщика. PRINZIP завершит первую и вторую очередь строительства жилого комплекса. Ожидается, что работы на площадке возобновятся в августе. Для финансирования проекта Сбербанк предоставит ООО «Новый застройщик» кредит – 1 млрд рублей. Кроме того правительство Свердловской области намерено выкупить в «Первом Николаевском» квартиры для работников бюджетной сферы.

Напомним, строительство жилого комплекса «Первый Николаевский» было остановлено в 2016 году. Задолженность застройщика ООО «УктусСтрой» перед Сбербанком – одним из основных кредиторов проекта, составляла 1,3 млрд рублей. Владельцем компании является депутат городской думы Екатеринбурга Игорь Плаксин. В результате новых договоренностей застройщиков «Первого Николаевского» стала строительная компания PRINZIP бизнесмена Геннадия Черных.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 10.07.17

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