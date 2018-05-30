Подвоз и давление, видеофиксация и ручной подсчет – чего ждать от дня праймериз в ЕР в Екатеринбурге (АУДИО)

Подготовка к предварительному голосованию «Единой России» в Екатеринбурге вышла на финишную прямую. В этом году праймериз, по оценке их участников и организаторов, выдались не менее жаркими, чем основная кампания. В ход пошли и разоблачения административного давления, и обвинения в «телефонном терроризме», и апелляции к Москве.

Как сообщают источники РИА «Новый День», на этой неделе появилась информация, что на праймериз задействуют в качестве выборщиков сотрудников областных бюджетных организаций, проживающих в Екатеринбурге. Говорят, что они получат специальные указания от своего руководства – куда идти и за кого голосовать, и в рекомендованном списке окажутся все те же фамилии «из списка Тунгусова». В то же время избирателям начали поступать звонки на городские телефонные номера с напоминанием о тайне голосования и свободе выбора. Горожанам рекомендуют не поддаваться на давление работодателей, а жаловаться в прокуратуру.

Звонок избирателям

Днем ранее по Екатеринбургу прокатилась противоположная телефонная атака – в учреждения поступили роботизированные звонки с требованием голосовать за «список Тунгусова» под страхом увольнения. Сегодня на пресс-конференции председатель оргкомитета праймериз Виктор Шептий заявил, что звонки – провокация, а методы очень близки к террористическим. «Мы понимаем, что цель автодозвона – дискредитация партии и процедуры праймериз. Вспомните, аналогичные звонки в организации Екатеринбурга поступали, когда по городу прошла волна лжеминирований. Правоохранители должны дать оценку произошедшему и изучить трафик», – отметил он.

По мнению наблюдателей, такой публичный накал страстей внутри самой «Единой России» наблюдается в Екатеринбурге впервые. Как отметил политтехнолог Алексей Швайгерт, в принципе скандалы на праймериз – дело для ЕР уже давно привычное. Но особенность сегодняшней ситуации в Екатеринбурге – в том, что идет атака не на конкретных кандидатов, а на городскую систему власти в целом, на Владимира Тунгусова, который манипулирует ситуацией. И в данном случае пойти ва-банк и развить шумную информационную кампанию – это единственный способ для противников административного ресурса хоть как-то повлиять на ситуацию. «Я думаю, 3 июня им можно будет искать и находить элементы принудительного голосования, разнарядок и так далее. Но следует понимать, что эти процессы будут проходить более скрыто, не так, как в области. Не будет подвоза бюджетников на автобусах, как в Тагиле. В Екатеринбурге – своя специфика, тут, скорее, будут использоваться «сливы» со счетных участков с последующим телефонным обзвоном и просьбой прийти голосовать», – считает Швайгерт.

При этом интересно, что организовывать видеофиксацию голосования на счетных участках сами организаторы праймериз не собираются. Зато о таком намерении заявили не доверяющие им участники. В ЕР утверждают, что не будут препятствовать им это делать. «Мы это только приветствуем», – заявил Шептий. Кроме того, в этот раз не будут использоваться КОИБы – об этом, по словам Шептия, попросили сами участники праймериз, чтобы сделать подсчет еще прозрачнее. За отсутствием нарушений на участках, рассказал он, будут следить члены комиссий, местные отделения партии, волонтеры. При необходимости они будут обращаться в органы внутренних дел.

Кроме того, Шептий перечислил проступки, за которые участника праймериз можно исключить из списка «на любой стадии» процесса. Их всего три: денежный подкуп избирателей; действия, дискредитирующие партию; действия одного кандидата от ЕР, направленные против другого кандидата от ЕР. Но, подчеркнул Шептий, эта мера – крайняя и может применяться только в случае, если обвинения будут доказаны.

Напомним, предыдущие недели были как никогда богаты на политические скандалы. В начале мая группа кандидатов заявила, что оргкомитет праймериз готовится сфальсифицировать результаты в пользу так называемого «списка Тунгусова». Вчера участники этой коалиции сообщили, что написали обращение о дестабилизации внутренней политики в Екатеринбурге, адресованное руководителю администрации президента РФ Антону Вайно и его первому заместителю Сергею Кириенко, и передали его в АП. Участники праймериз отмечают, что с тех пор, как они заявили о проблемах в оргкомитете, практически ничего не изменилось. Кандидатам из «списка Тунгусова» по-прежнему благоволит админресурс, а счетные комиссии созданы из подконтрольных мэрии людей и не переформированы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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