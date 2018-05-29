В праймериз «Единой России» произошел системный сбой

Скандал в свердловской «Единой России», где группа участников праймериз выразила недоверие оргкомитету предварительных выборов, может свидетельствовать о системном сбое в партии власти. Как считает политолог, руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов, вместо партийной реформы продолжается торг элит и пресловутый «поиск лица» в системе власти.

«Очень много ресурсов – и аппаратных, и интеллектуальных – уходит у модераторов «Единой России» на поиск позиционирования в элитной среде. Вместо партийной реформы идёт торг элит, пресловутый «поиск лица» в системе власти. Это, как мне кажется, ошибка: нет никакой нужды, имея прямой мандат на преобразования партии от президента, искать политический образ», – отметил эксперт, в комментарии на своей странице в Facebook.

Как считает эксперт, подобный торг будет давать такие метастазы, как конфликт в Свердловской области, где «вызрел бунт региональных спонсоров «Единой России» и который, конечно, купировать надо жестче – именно с позиций системности, которой пока и не хватает».

Рябов обратил внимание, что воспитание в структуре «Единой России» лояльных государственным задачам управленцев в конкурентной среде – задача не из легких, и именно в этом сложность ситуации, в которой оказался новый секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак, заявивший целый комплекс идей по обновлению партийной структуры.

«Ему необходимо создать вертикаль внутри партии с использованием инструментов конкурентной борьбы, сочетая их с прямыми директивами. Это можно сделать благодаря качественному анализу кадрового потенциала партии в регионах, на основании которого следует принимать кадровые решения. Такого анализа как инструментария пока не чувствуется, как и в целом не чувствуется темпа партийной реформы. В регионах, где не будет праймериз, вообще царит тишина, что говорит о сбоях в системности подходов», – отметил эксперт.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.05.18

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