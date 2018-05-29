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Вторник, 29 мая 2018, 18:03 мск

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Противники «списка Тунгусова» достучались до администрации президента РФ

Жалобы на свердловский оргкомитет праймериз «Единой России» дошли до аппарата президента России. В известность о существовании «списка Тунгусова» на выборах в Екатеринбурге поставлены высшие федеральные чиновники Антон Вайно и Сергей Кириенко. Участники екатеринбургской коалиции ЕР надеются, что реакция на действия регионального партийного руководства последует незамедлительно.

Напомним, вчера в Москву отправилась делегация из 14 участников праймериз, которые передали центральному руководству «Единой России» пакет документов о нарушениях свердловского оргкомитета и шесть тысяч подписей своих сторонников. Сегодня трое делегатов провели еще одну встречу с представителями администрации президента РФ и подробно рассказали о своих претензиях. Делегатов выслушали и пообещали в ближайшее время провести переговоры с губернатором Свердловской области, сообщил на специально созванной пресс-конференции екатеринбургский депутат Анатолий Шарапов.

«Мы написали обращение о дестабилизации внутренней политики, адресованное руководителю администрации президента РФ Антону Вайно и его первому заместителю Сергею Кириенко. Наше письмо было принято в аппарате, и нам пообещали рассмотреть его за один день, хотя обычный порядок предусматривает три дня», – отметил депутат.

Участники коалиции отмечают, что с тех пор, как они заявили о проблемах в оргкомитете, практически ничего не изменилось. Кандидатам из «списка Тунгусова» по-прежнему благоволит админресурс, а счетные комиссии не переформированы.

«Вчера в мое отсутствие сотрудники чкаловского исполкома провели совместно с юристом регионального отделения ЕР учебу с членами счетной комиссии. Выявился тот факт, что люди отказываются работать на предварительном голосовании. Через четыре дня будут проводиться праймериз, в субботу окружные комиссии должны выдавать бюллетени и документации. В моем районе до сих пор нет понимания, кто будет заниматься этой работой – 6 из 18 комиссий сформированы не полностью. У меня есть опасения, что возможна нехватка бюллетеней. Если явка будут высокой, то желающим голосовать придется стоять в очередях, так как комиссии не смогут справиться с наплывом людей», – рассказала руководитель исполкома Чкаловского местного отделения ЕР Елена Бондаренко.

В то же время кандидаты намерены самостоятельно бороться с возможными нарушениями на праймериз. По словам Анатолия Шарапова, он постарается обеспечить всех наблюдателей в своем округе видеокамерами. «Чтобы следить и за процессом голосования, и самое главное – за подсчетом голосов после закрытия участков», – подчеркнул он. Кроме того, в ЦИК ЕР пообещали участникам коалиции выслать в Екатеринбурга группу московских наблюдателей, но их количество и место работы пока неизвестны.

«К сожалению, очень мало людей, заявившихся на электронное голосование – всего 500 человек по Екатеринбургу. Как мне кажется, это недоработка самой системы, сложная система регистрации. Хотя в других регионах на электронное голосование подали заявки тысячи людей», – отметил Шарапов.

В целом участники коалиции оценили свой визит в Москву как «плодотворный». Они довольны, что в центральном управлении ЕР и администрации президента РФ их приняли и выслушали и надеются на изменение ситуации.

«Нас поддержали 6 тысяч человек. Если праймериз пройдут нечестно, эти люди могут выйти на улицу. Потому что они поймут, что все голосование – обман», – заявляют единороссы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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