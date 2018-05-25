Система сбоит: ЕР не справляется с наплывом граждан, желающих голосовать онлайн

Предложение партии «Единая Россия» своим избирателям принять участие в голосовании на праймериз не традиционным образом, а по интернету, вызвало интерес у горожан. Но оказалось, что сделать это не так уж просто.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главная сложность оказалась в том, что для регистрации в базе избирателей ЕР недостаточно заполнить заявку на сайте парии. Дополнительно придется ехать в региональный исполком с паспортом, чтобы пройти верификацию личности. Чтобы туда приехать, надо дождаться звонка от специалиста колл-центра и договориться с ним о времени визита. Это тоже оказалось нелегко: некоторые избиратели, подавшие заявки еще три дня назад, никакой обратной реакции пока не получили. Между тем регистрация избирателей заканчивается уже 30 мая, а в субботу, 26, и воскресенье, 27 исполкомы партии, как и большинство других организаций, отдыхают.

В пресс-службе свердловского отделения партии власти корреспонденту РИА «Новый День» сообщили, что в ближайшее время специалисты ответят всем, и добавили, что такие жалобы встречаются не только в нашем регионе. Между тем есть категория избирателей, которым проходить верификацию не надо. Это те, кто предоставили свои паспортные данные «Единой России» в рамках проекта «Мобилизация» перед выборами президента. Напомним, тогда «Единая Россия» официально поддержала Владимира Путина, хотя на выборы он выдвинулся как самовыдвиженец и, по закону, должен был представить в свою поддержку подписи избирателей. В рамках «Мобилизации» свердловские единороссы сформировали базу сторонников из 336 тысяч человек.

Онлайн-голосование за кандидатов-единороссов на предварительных выборах в гордуму Екатеринбурга пройдет с 28 мая по 3 июня. 2 июня списки проголосовавших избирателей будут переданы в счетные комиссии, что лишит их возможности проголосовать 3 июня в уже офлайн, повторно.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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