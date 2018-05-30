«Аварийное» отключение воды в Совхозном перенесли на неделю – вероятно, из-за предстоящих праймериз

В пригородном поселке Совхозный не стали отключать холодную воду, хотя в управляющей компании ранее заявляли об аварийных работах. Сейчас отключения перенесли на 5-8 июня. Местные жители предполагают, что коммунальщикам о нежелательности скандалов намекнули представители «Единой России», праймериз которой пройдут в субботу, 3 июня.

Как ранее писал «Новый День», горячей воды в поселке Совхозный нет уже более двух недель. А холодную должны были отключить накануне, 29 мая, в 18 часов. Как говорилось в объявлении местной управляющей компании, ХВС планировали прервать на два дня в связи с «аварийными работами». Но «аварию» удалось «отложить» на неделю.

«Воду не отключили. В Водоканале сказали, что отключение перенесли на 5-8 июня. Мы тут думаем, что это связано с выборами, которые пройдут 3 июня. Никому сейчас шум не нужен. Вот вам и авария», – рассказали «Новому Дню» жильцы Совхозного.

Ранее Совхозный уже оставался без холодной и горячей воды на неделю. Жители тогда не могли ни приготовить еду, ни помыться. О ситуации с коммунальными проблемами жильцы пригорода Екатеринбурга ранее уже жаловались в прокуратуру, а сейчас еще написали вопрос на прямую линию президента РФ Владимира Путина, которая пройдет 7 июня.

Напомним, праймериз «Единой России» пройдут 3 июня. В Ленинском районе, в который входит и поселок Совхозный, «список Тунгусова» представлен Николаем Смирнягиным. Он возглавляет управляющую компанию в Академическом, а Совхозный имеет все шансы войти в его состав, когда там будет окончательно создан новый, 8-й район города. Также на праймериз заявился депутат Игорь Пехотин, в 2013 году попавший в думу по партийному списку. Вероятно, основное соперничество развернется между ними. Но не исключено, что поддержку слабо защищенных граждан получит Ольга Небесная – руководитель общественной организации «Доступная среда всем». Еще одна участница, Екатерина Сапрыкина, известна в основном молодежи – по своей интернет-борьбе с «пятой колонной». Также в этом округе зарегистрировались Тамара Гребенюк, Елена Вахмистрова, Сергей Исаков, Наталия Матвеева, Сергей Боярский, Ирина Дмитриева, Марсель Фатыев.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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