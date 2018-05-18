Поселок Совхозный в Екатеринбурге неделю остается без воды из-за аварии на Водоканале (ВИДЕО)

В поселке Совхозный в Екатеринбурге уже несколько дней нет холодной воды. Люди не могут не только приготовить еду, но и принять душ, постирать вещи. Водоканал обещает вернуть благо цивилизации в дома в лучшем случае в выходные.

Поселок без воды

Как рассказали агентству РИА «Новый День» жители домов на улице Предельной, в понедельник на их домах появилось объявление об отключении холодной воды из-за планового ремонта – до часу дня следующего дня. Воду и правда дали – во вторник вечером, а утром в среду она снова пропала. Теперь воды нет во всем поселке, населению в аварийных службах ежедневно говорят, что «завтра все будет» – и каждый раз это оказывается ложью. Объявлений с объяснениями причин на домах нет. Люди ищут машину, подвозящую воду, выстраиваются в очереди и гадают, сколько им еще жить в таких условиях.

Как пояснили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП «Водоканал», в поселке на самом деле были плановые работы, но они уже завершились. А позапрошлой ночью произошла авария на водоводе диаметром 200 мм. Протечку уже устранили, но после ремонта необходимо было провести дезинфекцию с последующим отбором проб. Воды в кранах нет, так как необходимо дождаться результатов исследований: пробы готовятся в течение 48 часов. Их сдали накануне утром. Соответственно, до утра субботы на появление холодной воды жители могут не рассчитывать. Если пробы покажут положительный результат на какие-либо опасные примеси, ожидание холодной воды в кранах может затянуться.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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