В поселке Совхозном снова на несколько дней отключат холодную воду

Жителей поселка Совхозный, которые неделю сидели без холодной воды, вновь предупредили об отключениях. На сетях будут проходить аварийные работы, которые продлятся с 29 по 31 мая.

Объявления об отключении воды появились на остановках в поселке. Как следует из информации, подписанной местной управляющей компанией, воду в Совхозном отключат в 18 часов 29 мая и включат только 31 мая в 10:00. По данным УК, будут вестись «аварийные ремонтные работы».

Напомним, в прошлый раз после плановых работ МУП «Водоканал» на сетях случился прорыв. В итоге в Совхозном неделю не было холодной воды: ее отключили 14 мая, а дали лишь вечером 20-го. Как выяснилось, произошла авария на водоводе диаметром 200 мм. После ремонта необходимо было провести дезинфекцию с последующим отбором проб. Жители жаловались, что не могут ни готовить, ни принять душ, ни постирать.

Совхозный остался без воды

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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