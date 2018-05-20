Водоканал до сих пор не включил холодную воду жителям Совхозного

Жители поселка Совхозный в Екатеринбурге вот уже неделю страдают без холодной воды. Еще в прошлый понедельник Водоканал проводил плановые работы на сетях, ко вторник вода вернулась, но счастье было недолгим – в среду она снова пропала. Местным жителям постоянно обещают, что ХВС вернут завтра, однако до сих пор ситуация не разрешилась.

Как ранее поясняли РИА «Новый День» в пресс-службе Водоканала, в ночь на среду произошла авария на водоводе диаметром 200 мм. Протечку, по словам представителей МУПа, быстро устранили, но после ремонта необходимо было провести дезинфекцию с последующим отбором проб, которые анализируются в течение 48 часов. Пробы воды взяли в четверг утром, но вода так и не появилась.

Как сообщили агентству в Водоканале, сетям в Совхозом потребовалась «дополнительная промывка» сетей. Работы будут продолжаться минимум до вечера, и пока прогнозов, когда людям включат холодную воду, нет.

Екатеринбург, служба информации

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