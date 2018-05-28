Жители Совхозного пишут жалобы в прокуратуру: поселок останется без горячей и холодной воды

Жители поселка Совхозный, которые вновь останутся без холодной воды, пишут жалобы в прокуратуру. По уточненной информации, в поселке горячей воды нет уже две недели, а завтра людям отключат еще и ХВС. В управляющей компании пояснений не дают.

Как ранее писал «Новый День», холодную воду в Совхозном отключат в 18 часов 29 мая и включат только 31 мая в 10:00. По данным УК, будут вестись «аварийные ремонтные работы». Но, как пояснили жители поселка, беда в том, что горячей воды тоже нет почти 2 недели, то есть завтра пригород Екатеринбурга останется совсем без воды.

«Горячей воды не стало 18 мая, после опрессовок и аварии. И ее нет до сих пор, – рассказала «Новому Дню» жительница поселка. – Завтра отключат еще и холодную воду, причем формулировка странная – «в связи с аварийными работами», как будто аварию можно спланировать. Но мы останемся совсем без воды. Сейчас, конечно, запасаем холодную воду. Но на нужды семьи ее хватит ненадолго, ведь не работает ничего – ни туалет, ни душ».

Жители Совхозного уже начали писать жалобы в прокуратуру – по факту отсутствия ресурсов.

Напомним, в прошлый раз после плановых работ МУП «Водоканал» на сетях случился прорыв. В итоге в Совхозном неделю не было холодной воды: ее отключили 14 мая, а дали лишь вечером 20-го. Как выяснилось, произошла авария на водоводе диаметром 200 мм. После ремонта необходимо было провести дезинфекцию с последующим отбором проб. Жители жаловались, что не могут ни готовить, ни принять душ, ни постирать.

Совхозный остался без воды

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 28.05.18

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