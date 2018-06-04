Праймериз прошли, и блага цивилизации закончились: поселок Совхозный опять оставят без воды

Поселок Совхозный в Екатеринбурге с 5 июня на несколько дней останется без какой-либо воды. Как и предполагали жители, ХВС решили не отключать перед праймериз, зато сразу после выборов появилось новое объявление об «аварийных работах». Горячей воды нет уже три недели и не будет минимум месяц.

Как ранее писал «Новый День», горячей воды в поселке Совхозный нет с середины мая. А холодную должны были отключить 29 мая, по причине «аварийных работ». Но «аварию» удалось «отложить» на неделю, до 5 июня. Местным жителям в частных разговорах коммунальщики тогда рассказали, что лишать поселок всей воды не стали из-за праймериз «Единой России», которые должны были состояться 3 июня.

Сегодня, когда внутрипартийные выборы прошли, на стендах объявлений в Совхозном действительно появились новые сообщения от управляющей компании об отключении ХВС в связи с «аварийными работами».

«Опять причина – аварийные работы. Как будто авариями можно управлять», – сообщили «Новому Дню» жители.

Как следует из объявлений, холодной воды в Совхозном не будет с 18:00 5 июня до 10:00 7 июня. При этом горячую воду в районе так и не включали.

«Горячей воды не было с середины мая. В управляющей компании сказали, что ждать воду надо не раньше 5 июля. Про причины говорят общими фразами», – поделились жители.

Дозвониться до УК «Ирюм» не удалось.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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