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Понедельник, 4 июня 2018, 14:07 мск

Новости Екатеринбург

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По итогам праймериз ЕР «список Тунгусова» совпал на 61% (Список победителей)

В Екатеринбурге партия «Единая Россия» подвела предварительные итоги праймериз в городскую думу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», имена победителей предварительного голосования озвучил сегодня председатель оргкомитета Виктор Шептий. Из списка видно, что во многих округах победу одержали кандидаты, которые ранее заявляли о намерении власти фальсифицировать результаты. Например, первые места в своих округах заняли Игорь Володин, Анатолий Шарапов, Елена Бондаренко. Первенство им уступили фигуранты «списка Тунгусова» – Владимир Смирнов, Дмитрий Сергин, Сергей Зайков.

Напомним, две недели назад группа участников праймериз указала на грубые нарушения при формировании счетных комиссий и фактически обвинила оргкомитет в намерении фальсифицировать результаты внутрипартийных выборов. По их словам, первый вице-губернатор Владимир Тунгусов уже составил список из 18 кандидатов в депутаты и дал оргкомитету установку на обеспечение их победы. В сегодняшнем списке победителей фигуранты «списка Тунгусова» составили 11 из 18.

Между тем, в горадминистрации заявляют, что результатами праймериз удовлетворены, отмечая при этом, что имеет значение не только и не столько, кто занял первое место по округу, а кто занял второе. «Победитель праймериз станет кандидатом ЕР по округу, а второй после него возглавит территориальную тройку по спискам», – сообщил источник в мэрии Екатеринбурга. Среди вторых оказались, например, Анастасия Немец, Иннокентий Шеремет, Дмитрий Сергин.

При этом в ходе пресс-конференции Виктор Шептий особо подчеркнул, что результаты – предварительные, и все еще может измениться.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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