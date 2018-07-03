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Вторник, 3 июля 2018, 18:09 мск

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«Единая Россия» провела инструктаж для победителей праймериз и заинтриговала конференцией

Победителей праймериз единороссов, так называемые четверки кандидатов, собирала сегодня «Единая Россия» и городской избирком в УрГЭУ-СИНХе. Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», явка «четверок» составила почти 90 процентов, причем каждый участник мероприятия получил персональное приглашение.

Представители избирательной комиссии Екатеринбурга проинструктировали будущих кандидатов о порядке подачи документов на выборы, а глава СРО «ЕР» Виктор Шептий предупредил, что если у кого-то из приглашенных в римскую аудиторию университета есть желание сняться, то на это остался один день. Сама конференция «ЕР» по выдвижению кандидатов от партии на выборы городской думы Екатеринбурга пройдет в ближайшую субботу, 7 июля, и переписывать протоколы в связи со снятием кого-то из участников праймериз в «ЕР» желанием не горят.

Виктор Шептий попытался заверить «четверки» в том, что ждать от конференции неожиданностей не стоит, потому как партия придерживается результатов праймериз. Однако тут же по рядам собравшихся участников «четверок» пролетел шепоток недоверия: как минимум, при губернаторе Мишарине результаты праймериз на конференции «ЕР» правились.

Вообще интрига по поводу конференции день ото дня нарастает все больше: некоторые эксперты обещают, что ее результаты удивят многих и спокойным 7 июля для выдвиженцев от единороссов не будет точно.

«Когда Шептий говорит, что все будет хорошо, верить ему хочется все меньше и меньше. К тому же и участники праймериз довольны далеко не все, как победить на выборах, если ты стартуешь с третьего или четвёртого места по результатам внутрипартийного голосования? Как бы то ни было, все ждут 7 июля и надеются для лучший исход для себя», – отметил в беседе с «Новым Днем» один из участников сегодняшнего совещания «четверок».

Екатеринбург, Елена Васильева

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