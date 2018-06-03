Подкупы, подвоз, очереди бюджетников. На праймериз в Екатеринбурге «Единая Россия» показала себя во всей красе (ФОТО, ВИДЕО)

Полдня предварительного голосования партии «Единая Россия» в Екатеринбурге оказались насыщенными. Наблюдатели фиксируют десятки нарушений, однако в оргкомитет почти никто не обращается.

Как рассказали корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе СРО «Единой России», по состоянию на 12 часов проголосовали 4, 09% избирателей Екатеринбурга, или 43 тысячи 600 человек. А вот на нарушения в оргкомитет партии пожаловались всего четверо, хотя простых горожан, которые заметили странные случаи, было гораздо больше. РИА «Новый День» публикует несколько сообщений о явных нарушениях от наблюдателей и горожан, побывавших на участках:

«Вот с такими купонами некоторые приходят на участок, спрашивают, где призы выдают. На моём участке комиссия объяснила, что они не знают этот проект».

Очереди на участках поражают. Основной наплыв состоялся в утренние часы, до 12. В самое пиковое время появились даже недовольные, люди были возмущены. Что им пришлось стоять в очередь на голосование.

Очередь на участке в техникуме «Автоматика»

По словам наблюдателя с участка в поселке Северка, люди шли с раннего утра. «У нас весь участок 550 человек, уже 150 проголосовали. В комиссии говорят – в 10 выехал автобус из Шувакиша, в 12 из Палкино пойдет. Все организованно», – рассказал наблюдатель.

«Мощный ажиотаж, люди выстраиваются в очереди к участку в школе №150. Им раздают календарики, говорят, что после голосования можно подходить дадут 200 рублей.

Еще купоны на дешевые продукты дают от фонда «Забота» – только до 14.00. На купонах кандидаты Мещеряков и Юзеева. Они и сами к участку пришли. Чай наливают избирателям», – сообщают с участка в избирательном округе № 5.

Не обошлось и без принуждения к голосованию бюджетников. Одна женщина на участке рассказала, как в системе образования обязали прийти на голосование всех, и еще двух человек привести. «Записывают, кого приведешь – ей больного отца пришлось с постели поднять, везти. Как проголосуют все (до 12 сказали), отзваниваешься директору (говорит, бедная заведующая садиком сидит, записывает)», – рассказала женщина.

В Железнодорожном районе у здания колледжа, где проходило голосование, стояли молодые люди с атрибутикой снятого оргкомитетом голосования кандидата Александра Колесникова. На вопрос избирателя, с какой целью они стоят, молодые люди отвечать не пожелали.

Стоящие за Колесникова

В исполкоме партии уже знают о демарше отвергнутого кандидата. Пресс-секретарь отделения Максим Бестфатер сообщил, что на данный момент в оргкомитет поступило четыре жалобы. Одна из них касалась агитации в пользу уже снятого кандидата Александра Колесникова. Что касается других возможных нарушений, то представитель партии подчеркнул: за действия, дискредитирующие партию, кандидат может быть снят с выборов в любой момент. Оргкомитет будет работать до завтрашнего утра.

Екатеринбург, служба информации

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