Турчак обещал «снести» итоги екатеринбургских праймериз ЕР в случае манипуляций

Федеральное руководство партии «Единая Россия» оставляет за собой право аннулировать результаты праймериз в Екатеринбурге, если окажется, что обвинения оргкомитета в подготовке фальсификаций имеют под собой веские основания.

Об этом заявил вчера секретарь генсовета партии Андрей Турчак. По его словам, пока руководство ЕР не обнаружило значительных нарушений при проведении предварительного голосования по отбору кандидатов на выборы в гордуму Екатеринбурга, но у президиума генсовета остается право вмешаться в случае необходимости.

«Те данные, которые мы получили, говорят о том, что те нарушения, о которых говорят, не носят тот характер, о котом говорилось в обращении. Они не могут оказать существенного влияния на итоги и ход самой процедуры, – заявил он корреспонденту ТАСС. – Но еще раз хочу подтвердить, что в случае, если мы увидим, что там процедура идет в разрез с открытой процедурой, которую мы применили, нужно понимать, что у президиума генсовета есть право эти итоги снести и принять решение отдельным решением президиума».

Как уже сообщал «Новый День», ряд участников праймериз на этой неделе указали на грубые нарушения при формировании счетных комиссий и фактически обвинили оргкомитет в намерении фальсифицировать результаты внутрипартийных выборов. По их словам, первый вице-губернатор Владимир Тунгусов уже составил список из 18 кандидатов в депутаты и дал оргкомитету установку на обеспечение их победы.

Москва, Екатеринбург, служба информации

Москва, Екатеринбург. Другие новости 17.05.18

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