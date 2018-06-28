Слух дня: Тунгусов выстоял в «битве за праймериз», но его враги готовят новые козни

Скандал на екатеринбургских праймериз «Единой России» с так называемым списком Тунгусова спустили на тормозах.

Как сообщают источники РИА «Новый День», никакого хода подписям и жалобам, увезенным противниками Тунгусова в Москву, дано не будет. «Администрация президента и руководство партии хоть и раздражены своеволием Тунгусова, но никакого наказания не последует», – отмечает собеседник агентства.

Напомним, в середине мая группа участников праймериз во главе с депутатом гордумы Анатолием Шараповым указала на грубые нарушения при формировании счетных комиссий и обвинила оргкомитет в намерении фальсифицировать результаты внутрипартийных выборов. По их версии, первый вице-губернатор Владимир Тунгусов еще в апреле составил список из 18 кандидатов в депутаты и дал оргкомитету установку на обеспечение их победы. Оппоненты Тунгусова лично собрали подписи у своих сторонников и отвезли их центральный исполком ЕР и в администрацию президента. Тем не менее, никаких санкций в отношений первого вице-губернатора не последовало.

Впрочем, коалиция против Тунгусова, мечтающая избавиться от «серого кардинала», не унывает и, судя по всему, готовит новые испытания для своего врага, тем более, что и выборы уже начались.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 28.06.18

В борьбу за пост главы Екатеринбурга включилась первая дама. / Быстрый интернет на стадионе помог мексиканским болельщикам справиться с поражением. / На УВЗ прокомментировали информацию о назначении экс-полпреда Холманских. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»