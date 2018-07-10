Участники праймериз ЕР составили половину списка кандидатов «Справедливой России» в гордуму Екатеринбурга

Противники «списка Тунгусова» заняли 50% мест в списках кандидатов от «Справедливой России», подготовленных для избирательной кампании в городскую думу Екатеринбурга. Многие из них показали хороший результат на праймериз ЕР, но в последний момент отказались идти на выборы под флагами партии власти.

Напомним, «Справедливая Россия» составила свой список кандидатов сегодня на региональной партийной конференции. В девяти из 18 одномандатных избирательных округов выдвинуты бывшие сторонники единороссов.

Так, в Верх-Исетском районе кандидатами стали специалист в сфере ЖКХ Иван Ревков, главный нарколог области Олег Забродин, в Железнодорожном районе – директор УК РЭМП Александр Колесников (был снят с праймериз за «дискредитирующие действия») и руководитель общественной организации «Вело-город» Константин Мочалов, в Кировском районе – юрист Алексей Мещеряков (занял второе место в тергруппе № 7, но его фамилии в итоговом списке ЕР не оказалось), в Ленинском районе – Виталий Чачин, в Октябрьском районе – директор местной УК ЖКХ Михаил Плешаков и Михаил Вечкензин (был избран в думу шестого созыва от ЛДПР и также пробовали свои силы в праймериз), в Орджоникидзевском районе – Антон Черноголов, в Чкаловском районе – вице-президент AVS-Group Андрей Станкевич.

Также по одномандатным округам от эсеров выдвинуты Виталий Сухов, Олег Назаров, Владимир Соловаров, Анна Степаненко, Любовь Борткова, Светлана Леонова, Леонид Тихонов и Илья Пархинчук.

Добавим, что практически все перечисленные фамилии дублируются и в партийном списке СР – эти кандидаты возглавляют территориальные группы Екатеринбурга за исключением нескольких округов. Например, в тергруппах № 13, 16 и 17 на первых местах идут Евгений Михалев, Ксения Савельева и Валерий Богданов, которые тоже участвовали в праймериз, но собрали недостаточно голосов для попадания в четверки кандидатов.

В тергруппах № 6, 12, 14 и 15 лидерами определены Евгений Тарасевич, Алексей Холодарев, Евгений Александров и Леонард Султангареев.

Добавим, что «паровозом» в партийном списке «Справедливой России» будет выступать депутат Госдумы Дмитрий Ионин. Следом за ним идут Александр Караваев и Антон Швалев – действующие депутаты гордумы Екатеринбурга. Шансы остальных участников территориальных троек попасть на депутатские места будут сильно зависеть от общего результата партии на выборах 9 сентября.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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