Депутаты превратились в кандидатов: кто из нынешней думы Екатеринбурга идет на выборы и под чьим «флагом»

Сохранение партийных списков и грандиозный скандал на праймериз «Единой России» предопределил старт предвыборной кампании в городскую думу Екатеринбурга. Выборы обещают быть интересными и бескомпромиссными. РИА «Новый День» опросил действующих депутатов, чтобы узнать их планы на сентябрь. Две трети избранников заявили о своем желании попасть в новый созыв ЕГД. Остальные – все еще думают, либо пока скрывают свои намерения.

На праймериз «Единой России» заявились 16 единороссов гордумы: Елена Дерягина, Николай Антонов, Николай Смирнягин, Виктор Тестов, Алексей Бородин, Олег Кагилев, Сергей Мелехин, Владимир Крицкий, Александр Мяконьких, Александр Найданов, Владимир Смирнов (все фигурируют в т.н. списке Тунгусова и претендуют на одномандатные округа), а также Юрий Дозорец, Ира Овчинникова, Анатолий Шарапов, Игорь Плаксин и Игорь Пехотин. Причем, как удалось выяснить, Плаксин планирует выдвигаться по своему избирательному округу № 17, а Пехотин – занять место в партийном списке ЕР.

Любопытная история произошла еще с двумя депутатами, которые формально не имеют отношения к партии власти. Александр Смолин подал документы на праймериз ЕР, хотя в прошлый раз избирался в гордуму от «Справедливой России», и очень удивился, когда об этом факте узнали журналисты.

Дмитрий Сергин за пять лет успел побыть и единороссом, и главным «пенсионером» области, но перед выборами резко изменил свои принципы. «Я принял решение идти на выборы в ЕГД как беспартийный кандидат-одномандатник по своему родному округу, заявил свою кандидатуру на праймериз», – сообщил депутат. Кстати, как утверждают единороссы-бунтовщики, обвинившие оргкомитет праймериз в нарушениях, Сергин тоже входит в «список Тунгусова».

С наибольшей долей вероятности участником праймериз станет и Александр Косинцев, но сам он на этот вопрос отвечает неопределенно. «Окончательное решение я не принял. Есть разные вариации, баллотироваться по списку или по округу. Решение будет, когда я сам для себя отвечу на вопрос, надо мне это или нет», – прокомментировал агентству руководитель регионального исполкома СРО ЕР.

Такую же позицию занял бывший ректор Горного университета Николай Косарев: «Для меня это пока нерешенный вопрос. Может быть, определюсь ближе к сентябрю. Поздновато? Ну как говорится, се ля ви».

Депутат, генерал-майор и директор ЦПКиО Роман Шадрин на вопрос корреспондента РИА «Новый День» заявил «без комментариев» и бросил трубку.

Во фракции «Справедливой России» все более-менее понятно. Илья Лобов и Антон Швалев будут баллотироваться в новый созыв, причем одновременно по партсписку и по своим избирательным округам. Сергей Ковальковский ответил: «Скорее всего, да, иду на выборы. Возможно, по партийному списку пойду, но все зависит от решения партии».

Лидер фракции Александр Караваев заявил, что пока размышляет: «У меня есть еще время до официального объявления выборов. Что касается подготовки к кампании, то текущую депутатскую работу у меня никто не отменял».

Из коммунистов в гордуме определился только Эдуард Мансуров. Он отметил, что попробует свои силы в территориальной группе партии и в одномандатном округе. Сергей Шадрин заявил, что пока не будет говорить о своем решении.

Депутат от ЛДПР Григорий Вихарев сообщил, что точно будет баллотироваться на новый срок. Он выставит свою кандидатуру в округе № 8, где и победил на довыборах в марте прошлого года. Его однопартиец Михаил Вечкензин не планирует участвовать в сентябрьских выборах.

Пока неясно, как сложится судьба бывших представителей «Гражданской платформы». Дмитрий Головин не смог сходу ответить на вопрос о своем политическом будущем: «Выбор партий, от которых я могу баллотироваться, у меня небогатый. Это или «Яблоко», или «Гражданская инициатива» или «Парнас». Но сейчас я не веду с ними переговоров. Возможно, решение будет в начале июня, не от меня все зависит».

Константин Киселев выступает за объединение либеральных партий на выборах. «Я сторонник того, чтобы в Екатеринбурге была создана коалиция демократических сил – «Яблока», «Парнаса», Партии перемен и других. Это был бы хороший прецедент в целом для России. Тогда мое выдвижение будет зависеть от партийного решения. Варианта с выдвижением в округе я тоже не исключаю. Но должна быть понятна ситуация, с кем я иду, как это будет, чтобы не просто заявиться и проиграть потом», – прокомментировал депутат.

Александр Хан ответил так: «Я не знаю, пойду ли на выборы. Пока ничего не могу ответить».

Кроме того, в следующем созыве думы не будет нынешних представителей Партии пенсионеров. Олег Хабибуллин и Михаил Гаранин сообщили, что не собираются участвовать в избирательной кампании.

Планы справедливоросса Виктора Ананьева, который на год отказывался от депутатских полномочий, а потом также внезапно вернулся в думу, остались неизвестны. Он не отвечает на звонки и сообщения.

Прогуливающий заседания думы с осени 2016 года Евгений Боровик, побывавший в заграничной «ссылке», на вопрос об участии в выборах заявил РИА «Новый День»: «Поживем – увидим».

Напомним, выборы депутатов городской думы Екатеринбурга состоятся 9 сентября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 17.05.18

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