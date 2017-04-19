«Боровик с помощником полгода отдыхает за рубежом, а ему платят компенсацию из бюджета»: в гордуме Екатеринбурга началась борьба с прогульщиками (ФОТО)

Публикации за 19.04.17

Комиссия по местному самоуправлению гордумы Екатеринбурга отправила на доработку проект поправок в регламент, устанавливающий штрафы для депутатов, постоянно пропускающих заседания. К таковым можно отнести 8 из 36 народных избранников, но самым злостным прогульщиком стал Евгений Боровик – он полгода не появляется в думе и не отвечает на звонки. По информации вице-спикера Виктора Тестова, Боровик вместе с помощником отдыхает за рубежом, при этом исправно получает компенсацию депутатских расходов из бюджета.

Депутат Боровик, по версии Виктора Тестова, не появляется в думе полгода

Напомним, Тестов стал автором проекта поправок в регламент ЕГД для повышения дисциплины депутатов. Он предложил урезать компенсацию расходов на 50% в том случае, если депутат отсутствует на заседаниях без уважительных причин в течение месяца, и лишать выплаты навсегда, если прогульщик не появляется в думе в течение трех месяцев. Кроме того, Тестов предложил обязать коллег уведомлять заранее о своем отсутствии председателя думы Евгения Ройзмана, а уход депутата с заседания ставить на голосование.

Первое обсуждение возможных нововведений состоялось сегодня на заседании комиссии по МСУ и сразу вызвало небывалый отклик у депутатов. Почти всех народных избранников взволновало требование «отпрашиваться» у коллег по любому поводу: «А если нужно выйти в туалет? Или покурить? Тоже ставить вопрос на голосование?».

Особо усердствовал справедливоросс Александр Караваев, который был в заметно приподнятом настроении, балагурил без остановки и даже привставал с места, комментируя особо понравившиеся детали дискуссии: «Мы тут как в первом классе. Давайте еще дежурного поставим у дверей, чтобы проверял сменку. А если кто-то ляпнет что-то не то на заседании, руку ему оторвать». На замечание Елены Дерягиной об его привычке уходить с заседаний после перерыва Караваев под общий хохот воскликнул: «Простите! Я больше так не буду!».

Более серьезно за вопрос взялся Константин Киселев. Он заявил, что в проекте Тестова компенсация трактуется как вознаграждение депутата, что противоречит региональному и федеральному законодательству. «Компенсация – это гарантия осуществления депутатской деятельности. Посещение заседаний – одна из нескольких форм этой деятельности. Поэтому юридически мы не имеем права уменьшать компенсации депутатских расходов. Кроме того, я как депутат могу уйти с заседания по политическим или этическим мотивам», – подчеркнул он.

После этой реплики оживился Дмитрий Головин, который тоже потребовал себе право «перевернуть стол», то есть демонстративно покинуть заседание. «Вам сколько лет, Дмитрий Александрович? Не пора ли повзрослеть?» – попыталась утихомирить коллег Елена Дерягина.

В итоге депутаты признали необходимость дополнительных мер дисциплины, но решили отправить проект на доработку из-за многочисленных замечаний. Однако Виктор Тестов получил устное одобрение на еще одно нововведение – не давать депутату права слова на заседаниях думы, если он пропускает собрания комиссий, в которых состоит. Инициатива будет рассмотрена на ближайшем заседании думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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