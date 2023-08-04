Екатеринбургские депутаты хотят запретить себе нанимать родственников в помощники

Комиссия по местному самоуправлению Екатеринбургской думы одобрила новые правила работы помощников депутатов. Поправки предложил вице-спикер Виктор Тестов. По его мнению, документ поможет избежать кумовства в думе и лишних расходов из бюджета.

Согласно проекту, в новом созыве депутату разрешается иметь двух оплачиваемых помощников. Один должен иметь постоянное рабочее место в здании думы, второй – в депутатской приемной. С помощниками заключается трудовой договор, в котором прописаны их рабочие обязанности, график отпусков, право на ежегодную диспансеризацию. Устанавливается размер оклада помощника депутата – 40 948 рублей плюс районный коэффициент.

Нескольких депутатов возмутил пункт об обязательном присутствии помощника на рабочем месте. Тестов пояснил, что расписание помощника определяет сам депутат, однако если тот получает зарплату из бюджета, то обязан подчиняться председателю думы. «Были случаи, когда депутат говорил, что его помощник работает в «поле», а по факту помощник находился на отдыхе за рубежом, выкладывал фотографии в соцсетях. Такие скандалы были и в Екатеринбурге , и в области. Поэтому мы призываем к дисциплине трудового распорядка. Если депутат сам платит зарплату помощнику, то может отпускать его куда угодно», – отметил вице-спикер.

Еще одно важное требование – помощник не может состоять в близком родстве с депутатом. Исключения сделаны только для помощников, работающих на общественных началах. По словам Тестова, на этом пункте положения настаивает прокуратура.

«Мне не очень понятны эти ограничения. У одного нашего коллеги-депутата помощником работает его сын, и хорошо справляется со своими обязанностями. Почему мы отказываем ему в этом праве? Давайте посмотрим на себя. Все, что мы делаем в нашей жизни, по большому счету, мы делаем ради своих близких и своих детей. Сейчас мы начинаем говорить о том, что детям нельзя идти по нашим стопам. Нашим детям нельзя работать в наших предприятиях, в наших корпорациях. А вдруг кто-то что-то скажет, что подумают люди», – высказался депутат Алексей Вихарев.

Тестов уточнил, что приведенный пример не расценивается как конфликт интересов, потому что сын депутата не получает зарплату из бюджета, и более того, не находится в прямом подчинении у родителя (работает на другого депутата).

В итоге аргументы вице-спикера перевесили, и комиссия по МСУ одобрила проект положения большинством голосов. Вопрос вынесен на последнее заседание Екатеринбургской думы нынешнего созыва, оно состоится 8 августа.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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