Екатеринбургских депутатов будут штрафовать за прогулы заседаний

Публикации за 14.04.17

Вице-спикер гордумы Екатеринбурга Виктор Тестов предложил штрафовать депутатов-прогульщиков, чтобы повысить дисциплину на заседаниях думы. Соответствующий проект о внесении изменений в регламент ЕГД поступил на этой неделе, передает корреспондент NDNews.ru.

Согласно документу, депутат должен предупреждать главу города и председателя думы Евгения Ройзмана о том, что не сможет присутствовать на заседании думы. Причем уведомление должно быть отправлено в письменном виде за день до мероприятия. Если депутату нужно покинуть заседание, он может уйти только по решению думы – то есть вопрос об уходе народного избранника ставится председателем думы на общее голосование. Аналогичные требования к депутатам распространяются на заседаниях думских комиссий.

Кроме того, вводятся денежные наказания для злостных прогульщиков. Если депутат не приходит на заседания думы в течение месяца без уважительных причин и не предупреждает председателя о своем отсутствии, компенсация его депутатских расходов уменьшается на 50%. Если депутат не появляется в думе три месяца – компенсация не выплачивается вообще. Документ также уточняет уважительные причины пропусков заседаний – болезнь, командировка, производственная необходимость, отпуск по основному месту работы, болезнь или смерть близкого родственника. Все случаи требуют документального подтверждения.

Ожидается, что поправки в регламент городская дума рассмотрит до конца мая. Новые требования вступят в силу с момента принятия проекта решения.

Стоит отметить, что Екатеринбургская гордума систематически испытывает проблемы с кворумом на заседаниях. Особенно часто из-за прогульщиков срывались заседания бюджетной комиссии – самой многочисленной в думе. Кроме того, председатель думы Евгений Ройзман и его заместитель Виктор Тестов нередко вынуждены внепланово участвовать в заседаниях профильных комиссий, чтобы обеспечить их кворум.

Также депутаты активно использовали срыв кворума на пленарных заседаниях в политических целях. Собственно говоря, с такого бойкота началась работа шестого созыва думы, когда несколько оппозиционных депутатов демонстративно покинули заседание, а после безуспешно оспаривали в суде его легитимность. В 2015 году депутаты устраивали коллективные демарши, чтобы не обсуждать отставку сити-менеджера Александра Якоба и вопрос о переименовании улицы в честь убитого политика Бориса Немцова.

На недавнем заседании бюджетной комиссии также были проблемы с кворумом – на него пришли всего четыре депутата из десяти. В результате народные избранники не смогли утвердить отчет счетной палаты, и пришлось проводить еще одно внеплановое заседание.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 14.04.17

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