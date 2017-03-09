8 Марта – женский праздник? На отчет счетной палаты Екатеринбурга пришло только 5 депутатов-мужчин

Публикации за 09.03.17

Бюджетная комиссия гордумы Екатеринбурга вновь отличилась депутатами, отлынивающими от работы. После празднования Международного женского дня на заседание сегодня утром явилось всего четыре избранника из десяти – Игорь Пехотин, Александр Косинцев, Дмитрий Сергин и Сергей Ковальковский. Подоспевший по просьбе сотрудниц аппарата вице-спикер Виктор Тестов тоже не выручил коллег – для кворума необходимо было шесть человек. В итоге горстка депутатов заслушала единственный вопрос на повестке – отчет муниципальной палаты за 2016 год – но не смогла принять по нему решение. Из-за прогульщиков комиссия вынужденно соберется еще раз перед основным заседанием городской думы, передает корреспондент NDNews.ru.

О работе счетной палаты Екатеринбурга депутатам рассказал ее председатель Алексей Бубнов. За 2016 год аудиторы провели 51 проверку. Контрольные мероприятия прошли в департаментах мэрии, семи районных администрациях, МКУ «Управление заказчика по капитальному ремонту», ЦК «Верх-Исетский» и «Эльмаш», а также в муниципальных школах, детсадах и больницах.

Объем проверенных средств составил по доходам бюджета 151 миллион рублей, по расходам – 1 миллиард рублей. Всего было выявлено нарушений на 770 миллионов рублей. По словам докладчика, основная часть этих средств (689,7 миллиона рублей) связана с недостатками в бухгалтерской отчетности. Также палата обнаружила неэффективное использование 8,3 миллионов рублей из бюджета. К примеру, в рамках муниципальной программы школам было выделено 5,3 миллиона рублей на соблюдение требований к пожарной безопасности, хотя такие предписания от надзорных ведомств отсутствовали. 979 тысяч «неэффективных» рублей были потрачены на исправление ошибок подрядчика, который сделал некачественный ремонт крыши детского сада в Кировском районе. Еще 593 тысячи рублей связаны с погашением задолженности при строительстве газовых сетей в пригородах Екатеринбурга. Как пояснил Алексей Бубнов, на момент проверки счетной палаты два газопровода в поселках Мичуринский и Горный щит не были введены в эксплуатацию. На сегодняшний день газопровод в Мичуринском уже запущен, Горный щит ожидает запуска в скором времени, как заверили в администрации Чкаловского района.

В сфере муниципальных закупок счетная палата обнаружила нарушения на сумму 7,3 миллиона рублей. Неэффективное использование имущества муниципальных предприятий составило более 1,4 миллиона рублей. Нецелевого использования бюджетных денег аудиторы не выявили.

Как отметил глава счетной палаты, большинство нарушений уже устранено. К возмещению в городскую казну было предъявлено 28 миллионов рублей, из них 14 миллионов фактически уже вернулись. По итогам проверок к дисциплинарной ответственности было привлечено 14 должностных лиц. «Я, наверное, крамольную мысль выскажу, но администрация города работает над устранением нарушений все лучше и лучше. Правильно отреагировали на все наши замечания», – неожиданно заявил Алексей Бубнов.

Депутаты поинтересовались, почему счетная палата снизила объем проверенных средств – в предыдущие годы аудиторы давали отчет по нескольким бюджетным миллиардам. Бубнов объяснил все разницей в объемах финансирования муниципальных программ, и заметил, что его подчиненные каждый год проделывают одинаковый объем работы. После чего председатель палаты вновь заговорил о необходимости расширения штата и увеличения зарплаты сотрудникам. «У нас работает 10 человек, хотя по методологии областного минфина полагается 19 человек. Мы готовы попросить три дополнительных сотрудника. Дело в том, что когда готовился бюджет на 2017 год, счетная палата должна была подготовить анализ 22 муниципальных программ, и этой работой у нас занимался только один аудитор. Это очень большая нагрузка и ответственность», – отметил Бубнов.

Депутаты в ответ пообещали рассмотреть вопрос о штатном расписании счетной палаты отдельно на заседании бюджетной комиссии.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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