Екатеринбургский депутат-прогульщик Евгений Боровик скрылся во Франции от уголовного дела

Депутат гордумы Екатеринбурга Евгений Боровик стал фигурантом уголовного дела по статье 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Основанием для этого послужило заявление журналиста и кандидата в президенты России Ксении Собчак. На время расследования дела Боровик предпочел уехать в Париж, о чем сам сообщил на своей странице в Facebook.

Напомним, екатеринбургский депутат ранее неоднократно допускал жесткие высказывания в отношении Ксении Собчак в соцсети. В конце января Боровик объявил на своей странице конкурс, пообещав выплатить 30 тысяч рублей тому, кто «публично во время встречи Собчак К.А. с гражданами наиболее жестко и дерзко» нанесет кандидату в президенты оскорбление. После этого юристы штаба Собчак направили письмо главе Екатеринбурга Евгению Ройзману с просьбой отреагировать на наскоки депутата гордумы.

Сам Боровик уточнил, что дело против него возбуждено за «разжигание социальной розни». Он пояснил, что всерьез опасается уголовного преследования, и поэтому спешно покинул страну.

«В связи с тем фактом, что в России много оппозиционеров в последнее время были привлечены к ответственности по этой статье, я к этому вопросу отношусь вполне серьезно. Сейчас материалы дела направлены на лингвистическую экспертизу. Если по ее заключению будет указано, что действительно есть состав, то укатать могут, как раз-два-три… В связи с этим я вынужден был уехать, до разрешения вопроса. При этом я был, есть и остаюсь екатеринбуржцем и вернусь при первой же возможности», – написал депутат. Вести приемы граждан и готовить депутатские запросы он поручил своему помощнику Святославу Штукину.

Добавим, что Евгений Боровик не посещает заседания городской думы с осени 2016 года, но исправно получает компенсацию депутатских расходов из бюджета. Депутаты не раз поднимали вопрос о штрафных санкциях для злостных прогульщиков, но так и не смогли договориться. Отправить Боровика в досрочную отставку они тоже не могут – для этого нет законных оснований.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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