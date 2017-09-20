«Может, просто выгоним Боровика?»: обсуждение штрафов для депутатов-прогульщиков ЕГД опять зашло в тупик

Комиссия по местному самоуправлению гордумы Екатеринбурга в очередной раз обсудила вопрос денежных санкций для депутатов, пропускающих заседания без уважительной причины. Новичок созыва Григорий Вихарев предложил вычитать часть денег из депутатской компенсации прогульщиков по специальной формуле, а также публиковать на сайте ЕГД фамилии нарушителей дисциплины. На что коллеги в шутку заметили, что проще лишить полномочий прогульщика Евгения Боровика, чем мучиться с цифрами.

Как передает корреспондент «Нового Дня», суть формулы Вихарева заключается в следующем. Депутат взял за основу 8 видов деятельности депутата, описанных в ст. 37 регламента ЕГД, и предложил за каждый пропуск заседания комиссии или думы вычитать 1/8 денежной компенсации, положенной депутатам по закону. В среднем за месяц депутаты участвуют в четырех заседаниях, следовательно, максимальный вычет может составить 50%.

Резко против поправок снова выступил Константин Киселев. «Денежная компенсация является гарантией депутатской деятельности, и ее отмена противоречит федеральному и региональному законодательству. Вы путаете понятия «вознаграждение» и «компенсация». Кроме того, видов депутатской деятельности может быть не восемь, а сколько угодно по закону. Поэтому формула вычетов по 1/8 некорректна», – заявил бывший кандидат в губернаторы, попутно указав молодому коллеге на другие юридические неточности в документе.

Ира Овчинникова предложила более простой вариант наказания – за отсутствие на заседаниях в течение трех месяцев приостанавливать выплату депутатской компенсации, за прогулы в течение полугода – окончательное лишение выплат.

«Мы все здесь понимаем, что поправки в регламент затеваются ради одного нашего коллеги. Может, лучше разобраться с ним?» – начал председатель комиссии Анатолий Шарапов.

«Давайте изгоним Боровика и все», – тут же нашелся коллега Вихарева по фракции ЛДПР Михаил Вечкензин. «Еще расстрелять предложите», – захихикали на другом конце зала.

Впрочем, другие депутаты поддержали идею о снятии полномочий. Олег Хабибуллин заявил, что не стоит из-за одного злостного прогульщика править регламент думы. Вице-спикер Виктор Тестов назвал предлагаемые меры избыточными, потому что они «ударят только по одному депутату», также ему не понравилась затея с обнародованием фамилий отсутствовавших на сайте думы.

Елена Дерягина не без удовольствия отметила, что с тех пор, как депутатов обязали заранее уведомлять о пропуске заседаний, явка в думе заметно повысилась.

«Сразу на заседаниях появились Александр Александрович [Караваев], Олег Вахалиевич [Хабибуллин]. И наш коллега, которого мы уже давно не видели, опубликовал видео, значит, это его тоже задело. Может действительно стоит поставить вопрос о лишении полномочий?»

Правда, выяснилось, что отзыв депутатского статуса за прогулы законом не предусмотрен. В итоге члены комиссии по МСУ решили отправить проект Вихарева на доработку, а заняться «делом Боровика» в очередной раз поручили думской комиссии по этике.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 20.09.17

Турист из Сибири умер там же, где замерз насмерть уральский отшельник: подробности очередной трагедии на перевале Дятлова. / Новая «Матильда». Коммунисты требуют запретить английскую комедию «Смерть Сталина». / «Это бездонная бочка»: скандально известному белоярскому МУПу нужно 66 млн рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»