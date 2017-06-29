Облачившись в пальто, разоблачаю негодяев, – депутат-прогульщик Евгений Боровик внезапно стал видеоблогером

Самый злостный нарушитель дисциплины городской думы Екатеринбурга Евгений Боровик переквалифицировался в политического видеоблогера. В первом выпуске блога «Личное мнение» депутат, облачившись в пальто и положив рядом с собой трубку, выступает с разоблачением «слухов» о себе и радостно сообщает, что занялся бизнесом.

Как передает корреспондент NDNews.ru, Евгений Боровик не появлялся на заседаниях городской думы больше полугода. По информации вице-спикера Виктора Тестова, все это время народный избранник со своей помощницей отдыхал за рубежом, при этом исправно получал из бюджета компенсацию депутатских расходов. Чтобы наказать прогульщика, Тестов предлагал лишить его всех выплат. После долгого обсуждения депутаты отложили «дело Боровика» до осени, поручив разбираться с ним думской комиссии по этике.

В своем блоге Боровик заявил, что «никуда не уезжал, и даже не надейтесь». Затем он сообщил, что не ходит на заседания городской думы, потому что считает ее похожей на кукольный театр Карабаса Барабаса из сказки Алексея Толстого. «Там есть такие товарищи, которые нам совсем не товарищи, и на одном заседании я с такими рядом больше не сяду», – известил депутат. На претензии коллег Боровик ответил тем, что как депутат ЕГД не получает зарплату, а компенсации расходов «не хватит даже на бумагу». При этом он продолжает общаться с избирателями, только не в приемной, а посредством электронной почты. «Поскольку я не вижу позитивных перспектив в политической жизни города, большую часть рабочего времени я посвящаю бизнесу. Там как-то приятнее и почти не приходится общаться с негодяями, в отличие от депутатской деятельности», – разоткровенничался Боровик и пообещал вновь выйти в эфир, чтобы донести свое личное мнение о происходящем в Екатеринбурге.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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