Екатеринбургские депутаты отложили наказание прогульщика Боровика до осени

Комиссия по местному самоуправлению городской думы Екатеринбурга вновь вернулась к вопросу лишения денежных компенсаций народных избранников, регулярно прогуливающих заседания. По информации аппарата думы, с введением правила для депутатов извещать о своем отсутствии, дисциплина в ЕГД резко повысилась, и на сегодняшний день злостным прогульщиком остался только Евгений Боровик. Тем не менее, депутаты не решились радикально переделывать регламент из-за одного нарушителя, поручив разбираться с Боровиком думской комиссии по этике, которая, к слову, еще ни разу не собиралась, передает корреспондент NDNews.ru.

Напомним, суть поправок вице-спикера Виктора Тестова в следующем: сокращение компенсации депутатских расходов на 50% в случае, если депутат отсутствует на заседаниях без уважительных причин в течение месяца, и лишение выплаты навсегда, если прогульщик не появляется в думе в течение трех месяцев. Последнее замечание относилось к Евгению Боровику, который, по данным его коллег, более полугода находится за рубежом вместе с помощником. В то же время он исправно получает из бюджета денежную компенсацию расходов, его помощники получают зарплаты, а дума несет расходы на содержание его приемной в Екатеринбурге. «Такой депутат подрывает репутацию городской думы, и по существующему законодательству мы никак не можем это исправить», – пояснил свою позицию Тестов.

Константин Киселев в очередной раз возразил, что денежная компенсация является гарантией депутатской деятельности, то есть ее отмена незаконна. Юрий Дозорец заметил, что поправки не учитывают ситуации, когда депутат может приходить на одно заседание через месяц – то есть прогуливать, но при этом не получать наказания в виде «штрафа». В итоге депутаты договорились решить «дело Боровика» в индивидуальном порядке, поручив этот вопрос комиссии по этике. Доработка поправок Тестова отложена в комиссии по МСУ на второе полугодие.

При этом депутаты все-таки внесли несколько мелких поправок в регламент думы. В частности, народные избранники долго спорили, каким способом они могут извещать главу города Евгения Ройзмана о своем отсутствии. Сошлись на том, что вполне достаточно отправить председателю думы СМС. Также теперь депутатам не придется ставить на голосование вопрос, если кому-то из заседающих нужно уйти – достаточно предупредить Ройзмана или председателя комиссии об этом и тихо уйти из зала. Окончательно поправки будут утверждены на основном заседании думы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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