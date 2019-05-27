У протеста на драме нашелся «главный идеолог» в Москве. Это экс-депутат Боровик

Неожиданно у протеста против строительства храма святой Екатерины в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге обнаружился главный идеолог. Причем нашелся он в Москве. Это хорошо известный жителям уральской столицы политик, сменивший множество партий, а теперь и место прописки, бывший депутат городской думы Евгений Боровик, который, как выяснилось, «связь с малой родиной не теряет: и там, и в Москве стараясь находиться в гуще общественных событий».

Г-н Боровик дал интервью порталу «Московский совет», в котором рассказал, как руководил екатеринбургским протестом дистанционно. «…Это, конечно, громко звучит, главным идеологом. Просто у меня единственного в Екатеринбурге есть опыт по сохранению зеленой зоны от точечной застройки. Поэтому я точно знал, что и как нужно делать, чтобы отстоять для горожан сквер», – скромно заметил г-н Боровик.

«…За 4 дня активного противостояния мы видели несколько различных попыток качнуть ситуацию в политическое русло и обратить мирное гуляние в сквере в протест против власти, а сейчас мы наблюдаем попытки некоторых деятелей приватизировать результат победы», – заметил он.

Г-н Боровик обвинил депутатов Госдумы, избранных от Екатеринбурга, депутатов ЕГД и представителей администрации города в том, что «никто не вышел к защитникам сквера» (как минимум один депутат гордумы был в сквере с первого дня – это Константин Киселев, прим. ред.). «Первые ласточки в лице экс-мэра Евгения Ройзмана и действующей мэрионетки Александра Высокинского появились в парке только после слов Владимира Путина о необходимости проведения опроса жителей. Таким образом, протест был фактически деполитизирован, что, собственно, и требовалось для победы. Но сейчас, естественно, все те, кто молчал, или «диванно» противостоял застройщикам, размещая в лучшем случае статьи в интернете, теперь, оказывается, главные бойцы и победители», – возмутился житель Москвы Евгений Боровик.

По его словам, он же активно принимал участие в происходящем, консультируя жителей Екатеринбурга. «Когда мне звонили и писали екатеринбуржцы и советовались по действиям, то я предлагал всем массово делать стримы, посты в соцсетях и обеспечивать постоянное гуляние в парке, чтобы показать власти, что это народ сам выступает, а не сверху кто-то людей науськивает. И, конечно, я сразу говорил о том, что людям надо категорически пресекать попытки различных типов возглавить протест. Это была бы катастрофа, поэтому я искренне рад, что жители это слышали и не дали никому «возглавить» борьбу за сквер», – сказал «главный идеолог» протеста.

В интервью порталу он рассказал, что у него было «ощущение, что сейчас всех разгонят и дальше начнутся проблемы». «Екнуло в тот момент, когда строители стали укреплять забор, а в город стянули сотни ОМОНовцев и солдат-срочников со всей области. Там реально был такой градус, что пары-тройки провокаций могло хватить для массовых задержаний и разгона жителей», – рассказал москвич, заявив, что «вопрос со строительством в сквере у драматического театра закрыт».

Екатеринбург, Елена Сычева

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