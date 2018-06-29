Депутат вместо «стрелки» с обидчиком написал на него заявление в прокуратуру

Екатеринбургский депутат Евгений Боровик, который довольно часто не стесняется в выражениях (и поступках) в адрес женщин, снова проявил себя. В дискуссии на фейсбуке он нелестно отозвался о героине публикации СМИ ‒ одумавшейся после смерти ребенка ВИЧ-диссидентке. «Вот ребенка жалко, а к матери никакого сочувствия. Зачем вот этот пафос про талантливую и перспективную. Заразилась не известно где (хотя я уверен, что она точно знает где и как), собственного ребенка сначала заразила, а потом не лечила. Ее надо в дурку или под суд отдать, а не еще детей рожать...» – написал депутат.

Другие юзеры начали его переубеждать. «Вы сами никогда и ни в чем не ошибались? Вы хотя бы понимаете, с чем живет эта женщина, чтобы ее обвинять?» ‒ спросила автор материала Оксана Маклакова.

Потом в комментариях появился известный екатеринбургский пиарщик Платон Маматов, который предложил не устраивать с депутатом диспутов. «Да это же Боровик, чего вы с ним дискутируете. Гоните его, насмехайтесь над ним, плюйте ему в лицо», ‒ написал он.

После чего депутат резко перешел к оскорблениям. «Платошка из какой-то дырки опять вылез, смелости набрался и тявкает. Видимо, забыл как тебе морду били за твое вранье. Можем повторить», ‒ заявил депутат. Его оппонент с легкостью согласился на «мужское рандеву», однако Боровик быстро «переобулся». «Ну да, ну да. Вы только и ждете, чтобы я повелся на провокацию – это вы мастер. Чтобы потом раздуть на всю Россию, что депутат побил блогера за комментарий в инете. Нет, голубчик, до сентября 2018 года я подожду. А вот потом, как простой гражданин РФ готов к встрече», ‒ передумал депутат.

Однако этим он не ограничился. Дискуссия состоялась неделю назад, а сегодня Платон Маматов рассказал, что Боровик написал на него заявление в прокуратуру. «Я так понимаю, этот донос случился вместо обещанной Евгением Михайловичем личной встречи по поводу его оскорблений в адрес ВИЧ-инфицированной женщины», – прокомментировал пиарщик.

Екатеринбург, служба информации

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