«А зачем мою табличку убрали?»: в гордуму Екатеринбурга перед выборами внезапно вернулся депутат Боровик (ВИДЕО)

Спустя почти два года прогулов в городскую думу Екатеринбурга неожиданно вернулся депутат Евгений Боровик. Он появился на сегодняшнем заседании, где принималось положение о конкурсе по избранию мэра, чем немало удивил коллег и исполняющего обязанности спикера Виктора Тестова. На месте Боровика не оказалось таблички с его именем, на что он тут же указал присутствующим. «Мы вас потеряли», – ответили ему сотрудники аппарата думы.

Депутата Боровика никто уже не ждал

Любопытно, что Евгений Боровик появился в зале, когда депутаты провожали аплодисментами досрочно сложившего полномочия Илью Лобова. Справедливоросс получил пост министра природных ресурсов Омской области, выиграв конкурс в правительстве своего однопартийца, врио губернатора Александра Буркова. Сам Лобов сегодня отсутствовал, так что прощание с думой получилось заочным.

Напомним, Евгений Боровик перестал посещать заседания Екатеринбургской гордумы осенью 2016 года. Депутаты не раз поднимали вопрос о штрафных санкциях для злостных прогульщиков, но так и не смогли договориться. Отправить Боровика в досрочную отставку они тоже не могли, так как для этого не было законных оснований.

За полтора года депутат-прогульщик успел стать политическим видеоблогером и прославился тем, что в соцсетях оскорбил журналистку и на тот момент кандидата в президента РФ Ксению Собчак. За это ему едва не вменили уголовную статью 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». На время расследования Боровик предпочел укрыться в Париже, а когда опасность миновала, вернулся в Россию.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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