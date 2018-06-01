Из депутатов в министры: справедливоросс Илья Лобов возглавит министерство природы Омской области

Екатеринбургский депутат от «Справедливой России» Илья Лобов рекомендован на пост министра природных ресурсов Омской области по итогам конкурса. Об этом сообщает пресс-служба омского правительства. Документы о назначении будут подписаны после собеседования с врио губернатора Александром Буркова, однопартийцем Лобова.

«Министру природы необходимо навести порядок в лесном хозяйстве: провести инвентаризацию земель, определив их четкое назначение, но при этом не навредив жителям и предпринимателям, а также разобраться с несанкционированными свалками, выстроить современную систему экологического мониторинга. При выборе мы ориентировались на понимание этих задач и готовность их решать», – пояснил первый зампредседателя правительства Омской области Валерий Бойко.

Добавим, что срок депутатских полномочий Ильи Лобова истекает в сентябре 2018 года, когда будет избран новый состав городской думы Екатеринбурга. До недавнего времени политик вел активную кампанию в своем округе и заявлял об участии в городских выборах, но месяц назад его планы резко изменились.

Екатеринбург, Омск, служба информации РИА «Новый День»

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