Исход уральцев продолжается: депутат ЕГД сдает экзамен на пост омского министра

Депутат Екатеринбургской гордумы от «Справедливой России» Илья Лобов приступил к прохождению конкурсных испытаний на должность министра природы Омской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», буквально несколько минут назад Лобов сообщил в соцсети, что уже ответил на блок вопросов на знание законодательства.

«На мой взгляд, вопросы были не сложные. 70 % можно было ответить, просто включив логику. Начался этап самопрезентации. Я буду выступать 10-й но не последний», – рассказал депутат на своей страницы в фейсбуке.

Напомним, врио губернатора Омской области сейчас является однопартиец Лобова, бывший депутат Госдумы Александр Бурков. Еще один уралец, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, был вчера назначен и. о. губернатора Колымы.

В случае победы на конкурсе Илье Лобову придется отказаться от участия в выборах гордумы Екатеринбурга. При этом политик уже больше года ведет активную кампанию в своем округе, о чем уверенно заявлял совсем недавно. Осенью прошлого года депутат пробовал свои силы в конкурсе на пост министра экономики Свердловской области, но главой ведомства в итоге стал бывший гендиректор Екатеринбургского Водоканала Александр Ковальчик.

Екатеринбург, Омск, служба информации

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