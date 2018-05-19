Екатеринбургский депутат Лобов собрался в Омск – на должность министра природных ресурсов

Екатеринбургский депутат Илья Лобов от «Справедливой России» готовится к переезду в Омскую область. Он претендует на должность в правительстве врио губернатора Александра Буркова. Как стало известно РИА «Новый День», Лобов участвует в конкурсе на должность министра природных ресурсов и экологии.

Глава фракции СР в гордуме Екатеринбурга Александр Караваев подтвердил эту информацию: «Да, он подал документы на конкурс. Дальше все будет зависеть от результатов».

В случае победы Илье Лобову придется отказаться от участия в выборах гордумы Екатеринбурга. При этом политик уже больше года ведет активную кампанию в своем округе, о чем уверенно заявлял совсем недавно.

С чем связано столь резкое изменение планов, выяснить не удалось – на данный момент телефон Ильи Лобова не отвечает.

Добавим, что осенью прошлого года депутат пробовал свои силы в конкурсе на пост министра экономики Свердловской области, но главой ведомства в итоге стал бывший гендиректор Екатеринбургского «Водоканала» Александр Ковальчик.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 18.05.18

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