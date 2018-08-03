В участники дела об оскорблении «скучного и предсказуемого» Боровика напросился общественник

Вениамин Помазкин, общественник и бывший пресс-секретарь регионального отделения одной из партий, добился проведения проверки в свой адрес. Вместе с пиарщиком Платоном Маматовым он рискует выплатить штраф за оскорбление депутата Евгения Боровика – если, конечно. экспертиза признает, что выражение «скучный и предсказуемый г*он» является оскорблением для Боровика. О том, что Помазкина будут привлекать к административной ответственности, сообщил он сам на своей странице в «Фейсбуке». Общественник попросил прокуратуру провести в отношении него проверку – и его просьбу одобрили. В сети Помазкин объяснил такую просьбу – редакция публикует скриншот комментария. К ответственности оба считающих Боровика «скучным и предсказуемым» будут привлечены после проведения лингвистической экспертизы.

Евгений Боровик, который довольно часто не стесняется в выражениях (и поступках) в адрес женщин, в очередной раз проявил себя в конце июня этого года. В дискуссии на фейсбуке он нелестно отозвался о героине публикации СМИ ‒ одумавшейся после смерти ребенка ВИЧ-диссидентке. «Вот ребенка жалко, а к матери никакого сочувствия. Зачем вот этот пафос про талантливую и перспективную. Заразилась не известно где (хотя я уверен, что она точно знает где и как), собственного ребенка сначала заразила, а потом не лечила. Ее надо в дурку или под суд отдать, а не еще детей рожать...» – написал депутат. Потом в комментариях появился известный екатеринбургский пиарщик Платон Маматов, который предложил не устраивать с депутатом диспутов. Боровик начал сыпать оскорблениями в адрес пиарщика, предложил тому «разобраться по-мужски». Потом передумал. Платон Маматов ярко охарактеризовал Боровика, после чего депутат написал жалобу в прокуратуру.

Екатеринбург, служба информации

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