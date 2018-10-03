Экс-депутат Боровик проиграл в прокуратуре «дело скучного и предсказуемого», но надеется на полицию (ДОКУМЕНТ)

В Екатеринбурге продолжается заочная тяжба между бывшим депутатом городской думы Евгением Боровиком и уральским пиарщиком Платоном Маматовым. Напомним, избранник обиделся на комментарий в фейсбуке, где ему дали характеристику «скучный и предсказуемый г…н», и написал жалобу в прокуратуру.

Как стало известно «Новому Дню», административное дело по ч. 2 ст. 56.1 КоАП РФ было прекращено. Согласно постановлению прокуратуры, Уральский региональный центр судебной экспертизы подтвердил, что в высказывании «реализовано значение унизительной оценки лица и лингвистические признаки неприличной формы выражения». При этом в надзорном ведомстве не смогли установить автора фразы, оскорбившей депутата. В объяснении Платона Маматова сказано, что он не имеет отношения к этой переписке. Пиарщик сообщил прокуратуре, что в фейсбуке есть шесть страниц с именем «Платон Маматов», из которых только одна принадлежит ему. В итоге прокуратура закрыла разбирательство за отсутствием состава административного правонарушения.

Но на этом прения из-за «резинового изделия № 2» не закончились. «Экс-депутат Евгений Михайлович Боровик подал на меня очередное заявление в полицию. На этот раз – за высказывания в эфире телеканала «Дождь». Я его там тоже скучным и предсказуемым назвал, а заодно припомнил несколько фактов его биографии», – сообщил Платон Маматов. Он уточнил, что это уже третье заявление депутата на него в полицию, но на самом деле их может быть больше.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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