Тяжба по поводу «изделия номер два» затягивается (ДОКУМЕНТ)

Екатеринбуржцы с интересом следят за ходом разбирательства между депутатом ЕГД Евгением Боровиком и пиарщиком Платоном Маматовым. Первый пожаловался на второго в прокуратуру за высказывание в фейсбуке. Пользователи обсуждали статью про ВИЧ-диссидента. В ней рассказывалось о женщине по имени Елена. Ее дочь, родившаяся здоровой, заразилась от матери, поскольку та, имея положительный статус, отказалась от терапии. Девочка умерла, после чего Елена поняла, что ВИЧ все же существует.

В комментариях г-н Боровик стал оскорблять женщину. Развернулась дискуссия. Маматов ответил депутату: «Какой вы скучный и предсказуемый г…н». После чего Боровик и обратился в прокуратуру.

Было возбуждено административное дело по ч.2 ст. 56.1 КоАП РФ, назначена лингвистическая экспертиза. Однако до сих пор ее результатов нет. «Рассмотрение этого вопроса отложено прокуратурой на сентябрь. Видимо, эксперт никак не может определиться с выводами», ‒ написал Маматов в своем фейсбуке.

Напомним, екатеринбуржцам уже знакомы подобные разбирательства. В начале 2000-х телеведущий Эдуард Худяков также подавал иск к агентству «Регион-Информ». Весной 1999 года в спецвыпуске еженедельника «Регион-Эксперт» был опубликован материал «MTV и политика». В нем приводилась сокращенная стенограмма дружеской вечеринки, якобы имевшей место в редакции еженедельника. В ходе беседы в адрес екатеринбургского телеведущего Эдуарда Худякова прозвучало, как утверждал «Регион-Эксперт», следующее высказывание: «А что касается Худякова, то он просто г…н». В ответ на это Худяков подал исковое заявление в Верх-Исетский суд, в котором потребовал с издания в качестве компенсации морального ущерба полмиллиона рублей. Тогда суд частично удовлетворил требования истца, постановив СМИ извиниться за слово «г…н» и выплатить Худякову 10 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба информации

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