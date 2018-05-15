«Разруливать» конфликт в свердловской ЕР едет эмиссар из Москвы

В Свердловской области накаляется противостояние между оргкомитетом праймериз «Единой России» и группой партийцев, заподозривших его в нечестной игре. Ожидается, что уже завтра в регионе появится представитель центрального руководства партии. Напомним, накануне часть участников предварительного голосования выступили с открытым письмом, в котором заявили, что 26 апреля прошло совещание под руководством первого вице-губернатора Владимира Тунгусова, где были заявлены 18 кандидатов «Единой России», которых якобы поддерживает губернатор и Москва. «Сейчас в праймериз участвует около 200 человек, а прием заявлений продлится до завтрашнего вечера. Но сейчас складывается ситуация, что 18 участникам фактически уже выдали мандаты, а 200 человек останется за бортом», – говорится в обращении, накануне адресованном премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, генсеку ЕР Андрею Турчаку и секретарю свердловского регионального отделения партии Виктору Шептию.

Как рассказал РИА «Новый День» один из авторов открытого письма, действующий депутат ЕГД Анатолий Шарапов, пока письмо не отправлено – его авторы собирают подписи других участников праймериз, недовольных закулисными решениями. По прогнозам Шарапова, к требованиям распустить оргкомитет праймериз могут присоединиться около 200 партийцев. Виктору Шептию обращение планируется передать завтра.

Кроме того, завтра в регион должен приехать представитель партии из Москвы, на которого надеются оппоненты «списка Тунгусова». Его имя пока не называют.

Никакого давления на себя возмутители спокойствия пока не ощутили. Оснований для снятия с праймериз в своих действиях Анатолий Шарапов не видит. «А за что меня снимать? Я же не один, не пытаюсь кого-то подсидеть. Все видят, что здесь происходит. Все средства массовой информации с 26 апреля пишут про «список Тунгусова». Мы не дискредитируем партию, а призываем навести порядок», – заявил депутат.

Как сегодня Виктор Шептий заявил «Новому Дню», данные в открытом письме (во всяком случае, в том виде, в каком они изложены в СМИ), не соответствуют действительности. Завтра главный единороссс региона намерен провести пресс-конференцию по итогам выдвижения кандидатов на праймериз.

Екатеринбург, Москва, служба информации

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