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Пятница, 1 июня 2018, 15:22 мск

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Путин устроит губернаторам и чиновникам правительства РФ публичную порку

Фото: kremlin.ru

Кремль рекомендовал главам регионов и членам правительства РФ быть на рабочих местах во время «прямой линии» президента РФ Владимира Путина, которая намечена на 7 июня. Глава государства в рамках нового формата позвонит чиновникам, если понадобится в режиме онлайн задать вопрос в ответ на обращение или жалобу граждан, передает РБК со ссылкой сразу на несколько источников, в том числе в руководстве одного из регионов и в кабинете министров.

По данным издания, администрация президента РФ настоятельно рекомендовала губернаторам «не уходить в отпуск» и смотреть «прямую линию». В прежние годы таких распоряжений не поступало, однако в регионах и следственных органах оперативно реагировали на слова президента РФ, сказанные им во время «прямых линий».

На сайте проекта «прямая линия с Владимиром Путиным» опубликованы популярные вопросы граждан. Среди них – проблемы в экономике, социальной сфере, экологии, вопросы внутренней политики, а также ситуация в науке. Один из самых актуальных вопросов – резкий взлет цен на бензин и проект повышения пенсионного возраста.

Москва, Ольга Ветрова

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