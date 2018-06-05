Ну, с Днем эколога! Свердловская область последняя в рейтинге «Зеленого патруля»

Общественная организация «Зеленый патруль» выпустила очередной «Экологический рейтинг субъектов РФ». По итогам весны 2018 года худшим регионом снова оказалась Свердловская область, которая занимает 85 место. Чуть лучше ситуация в Челябинской и Московской областях, которые расположились на 84 и 83 строчках рейтинга соответственно. Кстати, по итогам 2017 года расклад был несколько иным – Челябинская область была на последнем месте, а Свердловская на предпоследнем.
Что касается самых «зеленых» регионов, то здесь также все стабильно. Самая чистая для жизни область в России – Тамбовская. На втором и третьем местах – Республика Алтай и Алтайский край.
Добавим, что сегодня в стране отмечают День эколога.
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 05.06.18
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