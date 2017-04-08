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Екатеринбург

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Публикации за 08.04.17

Полторы тысячи человек обняли городской пруд Екатеринбурга (ВИДЕО)

Полторы тысячи человек обняли городской пруд Екатеринбурга (ВИДЕО)

В апрельской акции против строительства в акватории Исети храма приняли участие более полутора тысяч человек. Демонстранты, взявшись за руки, растянулись в живую цепь, охватившую набережную с двух сторон – от Драмтеатра, и до ККТ «Космос».

Напомним, первый раз «Комитет защиты городского пруда» призвал екатеринбуржцев «обнять» его в феврале этого года. Количество участников акции уже тогда, несмотря на холод и ветер, было внушительным. Судя по тому, что споры вокруг проекта не утихают, протестное движение горожан, возмущенных проектом застройки водоема в самом центре Екатеринбурга, будет только набирать обороты.

Ранее NDNews.ru сообщал, что несмотря на возмущение существенной части горожан, в декабре 2016 года губернатор Куйвашев однозначно заявил: «Храму быть». «То, что он станет хорошим подарком к 300-летию (Екатеринбурга, – прим. NDNews.ru), это очевидно. Мы стараемся принимать взвешенную позицию. Естественно, что будет воспринята любая точка зрения по поводу храма. Но вся рабочая группа, подавляющее большинство градсовета приняли решение, что ему быть. Пора Екатеринбургу поставить точку в долгом споре, где он должен быть – на старом или новом месте. Мы приняли компромиссное решение. Что касается вида, пусть архитекторы, специалисты рассуждают и спорят», – сказал губернатор.

Администрация президента, в которую обратились противники строительства храма-на-воде, отказалась вмешиваться в ситуацию. В ответе на обращение горожан к Владимиру Путину сообщается, что этот вопрос находится в ведении правительства Свердловской области, куда и переправлено их письмо.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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