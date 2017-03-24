Противники Храма-на-воде раздают екатеринбуржцам листовки об искуплении (ФОТО)

Публикации за 24.03.17

В Екатеринбурге сегодня днем неизвестные активисты в нескольких торговых центрах раздавали прохожим листовки против строительства Храма-на-воде. Как сообщают пользователи соцсетей, листовки стилизованы под афишу фильма-катастрофы с броским названием «Искупление. 2018», передает корреспондент NDNews.ru.

На лицевой стороне афиши изображено будущее строительство храма и имеется подпись «Режиссер: Михаил Голобородский. В ролях: Игорь Алтушкин, Андрей Козицын, Евгений Куйвашев. Автор сценария: митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл». На обратной стороне дается краткая аннотация «фильма»: «Два друга, два миллиардера. Их общая мечта – храм-гигант на искусственном острове, но их гордыня может стоить слишком дорого, даже для таких богатых людей».

Напомним, архитектор Михаил Голобородский является автором проекта храма Святой Екатерины, а президент УГМК Андрей Козицын и глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин – главными спонсорами строительства. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в декабре 2016 года также озвучил свою позицию: «Храму быть». Тем не менее, у строительства религиозного объекта в акватории городского пруда немало противников. В январе группа известных екатеринбуржцев написала открытое письмо в администрацию президента, однако из Москвы пришел ответ, что данный вопрос находится в компетенции областных властей. В феврале в Екатеринбурге прошла масштабная акция «Обними пруд», которая собрала более 200 человек, несогласных со строительством храма в акватории. Несмотря на это, на пруду уже развернулись работы по геологической экспертизе места возможного строительства.

Фото: пользователь kix в твиттере

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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